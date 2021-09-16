Для стабільності енергосистеми Бурштинська ТЕС залучає додаткові потужності

До кінця 2021 Бурштинська ТЕС інвестує в ремонт обладнання ще 223 млн грн

Tнергетики активно працюють над відновленням роботи 1-го та 5-го енергоблоків Бурштинської ТЕС

Бурштинська ТЕС в ніч з 15 на 16 вересня підключила до мережі додатковий енергоблок №6 для стабілізації ситуації в енергосистемі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ТЕС.

«16 вересня о пів на 4 ночі енергетики Бурштинської ТЕС запустили в мережу енергоблок № 6, який до цього часу знаходився в ремонті. Тут провели аварійно-відновлювальні роботи на димососах (витяжних вентиляторах, які призначені для видалення продуктів згоряння палива): відновили бронювання корпусів та завитки димососів», – повідомили в компанії.

Наразі енергетики активно працюють над відновленням роботи 1-го та 5-го енергоблоків, які 14 вересня відключилися через свищі на котлах.

Також проводяться відновлювальні роботи на блоці №2 з метою його подальшого виведення з консервації

«Попри нещодавну критичну ситуацію в галузі, аномально низькі тарифи, які не покривали мінімальної собівартості виробництва будь-якого виробника електроенергії, невирішене питання боргів на балансуючому ринку (1,9 млрд грн – перед генераціями «ДТЕК Енерго»), ми все ж змогли акумулювати ресурс для підготовки підприємства до зими», – повідомили в прес-служби станції.

До кінця 2021 Бурштинська ТЕС інвестує в ремонт обладнання ще 223 млн грн. Загалом інвестиції в ремонту компанію зростуть до 534 млн грн.