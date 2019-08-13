Долар і євро здорожчали: курс валют на 13 серпня



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Нацбанк підвищив офіційний курс долара

Долар подорожчав на 6 копійок

Національний банк України встановив на вівторок, 13 серпня, курс долара на рівні 25,15 грн. Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

При цьому курс долара на 12 серпня становив 2509,0813 гривень за 100 доларів. Таким чином, у порівнянні з попереднім робочим днем долар подорожчав на 6 коп.

Євро виріс у ціні на 7 коп. і складає 28,16 грн.

Курс російського рубля не змінився 0,384 грн.

Нагадаємо, протягом 15-19 липня Національний банк України викупив 40 мільйонів доларів на міжбанківському валютному ринку. Це у 3,46 раза менше, ніж тижнем до цього.

Так, від початку липня 2019 року Національний банк суттєво наростив обсяги викупу валюти, придбавши майже 460 мільйонів доларів за перші два тижні. Загалом, від початку липня Нацбанк придбав вже пів мільярда доларів, які направили на поповнення міжнародних резервів.

Від початку 2019 року міжнародні валютні резерви України поповнили на 2,13 мільярда доларів шляхом викупу валюти на міжбанківському ринку. При цьому за цей час продали 231,4 мільйона доларів для стримування стрибків долара.

На початку липня міжнародні резерви України зросли на 1,2 мільярда доларів.