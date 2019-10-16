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    Економіка та фінанси

    Долар і євро знову дорожчають: курс валют на 15 жовтня

    • Розсилка
    Долар і євро знову дорожчають: курс валют на 15 жовтня

    Офіційний курс гривні встановлено на рівні 24,78 грн/долар

    На 16 жовтня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 24,78 грн/дол.

    Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

    Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 16 жовтня встановлені на такому рівні:

    24.785759 грн за долар;

    27.281685 грн за євро;

    0.385740 грн за російський рубль;

    31.337367 грн за фунт стерлінгів.

    Порівняно з 15 жовтня курс усіх зазначених валют зріс.

    У порівнянні з п'ятницею, 11 жовтня, курс долара підвищився на копійку після помітного зниження на 18 копійок на день раніше. За тиждень - з 8 по 15 жовтня - гривня зміцніла по відношенню до долара на 33 копійки.

    Курс євро сьогодні виріс на чотири копійки після зниження на шість копійок в попередній банківський день.

    Нагадаємо, глава НБУ Яків Смолій заявив, що коливання курсу гривні, яке спостерігається останнім часом, є закономірним процесом, враховуючи політику гнучкого курсоутворення, що проводиться Нацбанком.

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