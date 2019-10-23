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    Економіка та фінанси

    Долар продовжує дешевшати: курси валют на 23 жовтня

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    Долар продовжує дешевшати: курси валют на 23 жовтня

    Офіційний курс гривні встановлено на рівні 24,84 грн/долар

    На 23 жовтня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 24,84 грн/дол..

    Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

    Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 23 жовтня встановлені на такому рівні:

    24.844629 грн за долар;

    27.652072 грн за євро;

    0.390430 грн за російський рубль;

    32.129288 грн за фунт стерлінгів.

    Порівняно з 22 жовтня курс усіх зазначених валют знизився.

    Нагадаємо, глава НБУ Яків Смолій заявив, що коливання курсу гривні, яке спостерігається останнім часом, є закономірним процесом, враховуючи політику гнучкого курсоутворення, що проводиться Нацбанком.

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