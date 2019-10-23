Долар продовжує дешевшати: курси валют на 23 жовтня
Офіційний курс гривні встановлено на рівні 24,84 грн/долар
На 23 жовтня 2019 року офіційний курс гривні встановлений на рівні 24,84 грн/дол..
Про це повідомляється на сайті Національного банку України.
Таким чином, згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют на 23 жовтня встановлені на такому рівні:
24.844629 грн за долар;
27.652072 грн за євро;
0.390430 грн за російський рубль;
32.129288 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 22 жовтня курс усіх зазначених валют знизився.
Нагадаємо, глава НБУ Яків Смолій заявив, що коливання курсу гривні, яке спостерігається останнім часом, є закономірним процесом, враховуючи політику гнучкого курсоутворення, що проводиться Нацбанком.