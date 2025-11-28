Рекорд підозрілих фіноперацій: скільки справ отримали правоохоронці

Після затишшя у перший рік повномасштабної повідомлень, які підпадають під фінмоніторинг, рік до року лише більшає: лише у 2024 обсяг їх обсяг зріс одразу на 22%

За три квартали цього року Держфінмоніторинг отримав 1 434 785 повідомлень про фінансові операції – це на 10% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли надійшло близько 1,3 млн таких сигналів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Після спаду в перший рік повномасштабного вторгнення кількість операцій, що підлягають фінмоніторингу, щороку зростає. Лише у 2024 році їхній обсяг збільшився на 22%. Нині щомісячно надходить у середньому близько 160 тис. повідомлень.

Переважна більшість повідомлень – 99% – від банків: 1,42 млн звітів. Небанківські установи передали ще майже 15 тис. Основна маса повідомлень стосується порогових фінансових операцій – понад 1,18 млн (83%). Підозрілих операцій значно менше – близько 243 тис. (17%). Решта – це повідомлення, надіслані у відповідь на запити щодо відстеження, а також комбіновані звіти, що одночасно стосуються і порогових, і підозрілих операцій.

Хоча кількість матеріалів, які направляють до правоохоронців, майже не змінилась, сума підозрілих операцій зросла майже утричі. Так, 794 матеріали на загальну суму 150,46 млрд грн було передано до правоохоронних органів.

Найбільше фінмоніторинг завантажив роботою Бюро економічної безпеки України: до них направлено понад третину матеріалів з усього обсягу на загальну суму 99,3 млрд грн. До решти правоохоронців пішли повідомлення на значно скромніші суми:

Національна поліція – 230 матеріалів на суму 36,7 млрд грн

СБУ було передано 120 матеріалів на 8,2 млрд грн,

ДБР – 71 матеріал на 3,1 млрд грн

НАБУ – 67 матеріалів на 1,3 млрд грн

Офіс Генерального прокурора отримав 39 матеріалів на загальну суму 1,8 млрд грн.

Цьогоріч лише за жовтень до правоохоронних органів було направлено 208 матеріалів на майже 80 млрд грн – це вже більше, аніж за весь минулий рік. Сталися значні зрушення й у справах про податкові правопорушення: від початку року передано 300 матеріалів, у яких йдеться про операції з ознаками податкових правопорушень на понад 157 млрд грн. Для розуміння масштабу: це у 14 разів більше, ніж торік.

До слова, в Україні посилюється державний контроль за банківськими переказами, який дозволить фінансовим регуляторам та банкам автоматично відстежувати ланцюги транзакцій майже в реальному часі.