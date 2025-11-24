Головна Гроші Економіка
Директор по персоналу «Метінвесту» включили до топу найкращих HR України

Новини компаній
Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Тетяна Петрук
фото: metinvestholding.com

Директорку зі сталого розвитку та HR Групи «Метінвест» Тетяна Петрук визнано однією з найкращих HR-фахівчинь України

Директорку зі сталого розвитку і взаємодії з персоналом Групи «Метінвест» Тетяну Петрук визнали однією з найкращих HR-фахівчинь України. У межах спецпроєкту «Найкращі HR України» від Oboz.ua вона поділилася підходами компанії до роботи з людьми в умовах війни та реінтеграції ветеранів. 

«Метінвест», попри воєнні виклики, зберігає позиції одного з найбільших роботодавців країни та адаптує HR-політику до нових реалій. Компанія розвиває програми навчання й перекваліфікації, підтримує ветеранів, посилює психологічну та фізичну реабілітацію захисників і залучає молодь та жінок до промислових професій.

Тетяна Петрук наголосила: «виснаження та вигорання українців, які живуть в умовах війни вже четвертий рік, можна подолати лише індивідуальним підходом». За її словами, у «Метінвесті» будують процеси так, щоб людина була в центрі всіх рішень, а особливий акцент робиться на підтримці військових, які повертаються до роботи. У компанії створена екосистема реінтеграції ветеранів, яка охоплює професійне навчання, перекваліфікацію, психологічну та фізичну реабілітацію, підготовку колективів до повернення захисників і розвиток ветеранських спільнот.

Серед ключових проєктів вона відзначила програму «Вільні хвилі», у межах якої 432 ветерани проходять реабілітацію через плавання в Запоріжжі, Кривому Розі та Кам’янському, та ініціативу «Спілкуй. Ветеран» – серію відкритих зустрічей із юристами, психологами й соцслужбами для ветеранів та працівників компанії.

Петрук також окреслила ситуацію на ринку праці: війна посилила дефіцит кадрів у промисловості через мобілізацію та міграцію, а роль HR стала стратегічною. За її словами, «Метінвест» перейшов до децентралізованого підбору кадрів на рівні підприємств, оновив підходи до навчання, скоротив строки підготовки спеціалістів та розвиває власний університет «Метінвест Політехніка», який уже випустив 267 магістрів і навчає понад 1300 студентів.

Також Тетяна Петрук поділилася порадами для початківців у галузі HR: розвивати аналітичне мислення, поєднувати людяність із розумінням бізнес-цілей та постійно навчатися, зокрема в напрямку HR Tech та сучасних підходів до роботи з персоналом.

Як відомо, «Метінвест» Ріната Ахметова є одним з найбільших інвесторів в українську економіку: з 24 лютого 2022 року вона вклала більше 28 млрд гривень інвестицій. Крім того, компанію назвали найкращим роботодавцем для ветеранів та студентів-інженерів: зараз на неї припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу. Також компанія запровадила ініціативу Steel Force, яка спрямована на підготовку нового покоління фахівців, що братимуть участь у відбудові української промисловості після війни.

Теги: бізнес

