ДТЕК купив 300 тисяч тонн вугілля з Південної Америки



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З 15 млн тонн вугілля, які видобули в Україні в першому півріччі, 11 млн тонн видали на-гора шахтарі ДТЕК Енерго.

Перший корабель з вугіллям прибув у порт Південний 13 серпня, 14-го ми його розвантажили - гендиректор ДТЕК

ДТЕК купив понад 300 тисяч тонн газового вугілля з Колумбії для проходження осінньо-зимового періоду.

Про це заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко після наради Президента України з питань функціонування нової моделі ринку електроенергії та підготовки до осінньо-зимового періоду.

«Порушувалося питання про готовність до зими, накопичення вугілля для складів. Це теж дуже важливий момент, з урахуванням тих складнощів, які сьогодні відбуваються з Росією, зупинки поставок вугілля на деякі з електростанцій. Нам необхідно мати запас міцності. І ми готові забезпечити необхідний рівень запасів вугілля. На даний момент у нас законтрактована поставка понад 300 тисяч тонн марки Г. Поставки вже почалися. Поставка марки Г з Колумбії. Перший корабель прибув в порт Південний 13 числа, 13 серпня, 14-го ми його розвантажили. Наступна поставка буде 3 вересня», - підкреслив Тимченко.

За словами генерального директора ДТЕК в червні-липні компанія змушена була спалити більше вугілля, щоб підстрахувати атомну генерацію і інших виробників електроенергії.

«У червні, до реформи ринку, тариф був на рівні 1 гривня 30 копійок. Один з найнижчих тарифів за останні кілька місяців. Відповідно, ми взяли на себе основне навантаження з виробництва електроенергії, тоді, коли інші виробники не могли працювати з такою низькою ціною і спалювати вугілля, який ця ціна не покривала, вугілля на 30% вартість вугілля. Тому, звичайно, нам необхідно вкласти це вугілля. Плюс ми підстрахували ситуацію з атомним блоком, який також був у аварійному ремонті. Відповідно, ми за червень-липень спалили більший обсяг вугілля, ніж ми планували», - зазначив Тимченко

За даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості України запаси вугілля на складах теплових електростанцій енергогенеруючих компаній України за станом на 19 серпня становлять 753,4 тисячі тонн, що на 46% (639,2 тисячі тонн) менше минулорічних.

Як раніше повідомлялося, з 15 млн тонн вугілля, які видобули в Україні в першому півріччі, 11 млн тонн видали на-гора шахтарі ДТЕК Енерго.