Зеленський продовжив військовий збір на три роки після війни

glavcom.ua
Ростислав Вонс
фото: Офіс президента

Документ закріплює норму, за якою військовий збір залишатиметься чинним не лише під час воєнного стану

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №15110 про продовження дії військового збору на три роки після завершення воєнного стану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт парламенту.

Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який передбачає продовження дії військового збору на три роки після завершення війни ще 7 квітня. Тоді рішення підтримали 257 народних депутатів під час голосування за основу та в цілому.

Документ передбачає створення окремого спеціального фонду у Бюджетному кодексі. Саме до нього спрямовуватимуться надходження від військового збору. Законопроєкт є одним із ключових так званих «маяків» Міжнародного валютного фонду. Його ухвалення було необхідною умовою для подальшого отримання Україною фінансової допомоги від МВФ.

У пояснювальній записці зазначено, що військовий збір не скасовуватиметься одразу після завершення війни. Його продовження на три роки має забезпечити державу ресурсами не лише для фінансування оборонних потреб, а й для повоєнної відбудови та відновлення інфраструктури.

За словами міністра фінансів Сергій Марченко, нові правила дозволять залучити до державного бюджету понад 140 млрд грн протягом трьох років після завершення війни.

Згідно з ухваленим законом, ставки військового збору залишаються такими:

  • фізичні особи сплачуватимуть 5% від доходу;
  • ФОПи першої, другої та четвертої груп – фіксовану суму у розмірі 10% від мінімальної зарплати на місяць (у 2026 році це близько 865 грн);
  • ФОПи та компанії на 3 групі – 1% від доходу.

Закон є частиною зобов’язань України перед МВФ для отримання нової частини коштів. Рада виконавчих директорів МВФ уже схвалила нову програму фінансування для України на $8,1 млрд на 2026-2029 роки.

До слова, в Україні готуються масштабні зміни у сфері оподаткування доходів із цифрових платформ. Раніше Кабінет міністрів України погодив пакет із трьох податкових законопроєктів, які були підготовлені Міністерством фінансів і передані на розгляд Верховної Ради. Йдеться про так званий податок на OLX, який має запрацювати орієнтовно з 1 січня 2027 року. Ця реформа є частиною пакета урядових ініціатив, спрямованих на легалізацію мільярдних оборотів, що проходять повз бюджет.

8 квітня Верховна Рада ухвалила за основу проєкт закону №15111-д, який передбачає внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів про впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, та оподаткування таких доходів.

