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Двигуни української економіки: названо найбільших інвесторів України за час війни

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Двигуни української економіки: названо найбільших інвесторів України за час війни
Більше 28 млрд грн. «Метінвест» ввійшов до трійки найбільших інвесторів України у військовий час
фото: metinvestholding.com

У трійку лідерів рейтингу увійшли ДТЕК та «Метінвест» Ріната Ахметова, а також МХП

Видання NV визначило Топ-50 найбільших компаній-інвесторів, які за 2,5 роки разом вклали в економіку України понад 224 млрд грн. Ці кошти пішли переважно на відбудову активів чи розвиток давно запланованих проєктів. У трійку лідерів рейтингу увійшли виключно українські компанії – ДТЕК та «Метінвест» Ріната Ахметова, а також МХП. У п’ятірці найбільших – «Епіцентр» та «Київстар». 

Група «Метінвест» стала одним з найбільших інвесторів в українську економіку з 24 лютого 2022 року, витративши на CAPEX, з урахуванням спільних підприємств, понад 28,1 млрд грн, за даними видання.

У 2022−2023 роках «Метінвест» інвестував в запуск нових лав із видобутку коксівного вугілля у Покровській вугільній групі, ремонти коксових батарей для збереження виробництва коксу на «Каметсталі» та доменних печей на «Запоріжсталі» й тій самій «Каметсталі», а ще на капітальний ремонт основного технологічного обладнання – прокатних станів на «Запоріжсталі».

«Металургія, а разом з нею і «Метінвест», були і залишаються опорою економіки України. Ми виробляємо сталь для відновлення зруйнованої інфраструктури, сталеву продукцію для ЗСУ, здійснюємо експорт української продукції по всьому світу, що дозволяє забезпечувати валютні надходження до країни, сплачувати вагомі податки. Все потребує безперервних інвестицій в наші активи, які не припинялися ні на день з початку повномасштабної війни», – каже СЕО «Групи Метінвест» Юрій Риженков.

Для формування рейтингу редакція NV надіслала запити більш ніж 160 великим компаніям, що діють на національному ринку, з проханням озвучити розмір капітальних інвестицій в українські активи та суму угоди з купівлі активів в Україні (якщо такі були) за останні два з половиною роки. На підставі отриманих даних складено рейтинг із 50 компаній, ранжованих за розміром інвестицій у гривні. Видання не враховувало дані держкомпаній та тих приватних бізнесів, проти власників яких висунуті обвинувачення в Україні.

Нагадаємо, «Метінвест» Ахметова за пів року заплатив до бюджету 10 мільярдів гривень податків: сума зросла на 56% проти I півріччя 2023 року. Найбільше грошей «Метінвест» перерахував як плату за користування надрами – 2,9 млрд грн. На другому місці – єдиний соціальний внесок у розмірі 1,8 млрд грн, на третьому – 1,7 млрд грн податку на доходи фізичних осіб. Також українські підприємства «Метінвесту» у січні-червні 2024 року сплатили 1,4 млрд грн податку на прибуток, що на 26% більше, ніж у січні-червні 2023 року.

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Теги: завод Рінат Ахметов рейтинг Україна вугілля металургія

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