Від початку війни «Метінвест» Ахметова направив на допомогу Україні та Силам оборони вже 7,5 млрд грн

«Метінвест» Ахметова направив вже 4 мільярди на підтримку Сил оборони України – звіт компанії

Від початку повномасштабного вторгнення «Метінвест» спрямував на допомогу Україні та її громадянам 7,5 млрд грн. З них 4 млрд грн були направлені на потреби армії, у межах мілітарної ініціативи «Сталевий Фронт Ріната Ахметова». Про це йдеться у звіті компанії.

Компанія спільно з ЗСУ створює лінії оборони: на Донецькому та Запорізькому напрямках вже побудовано понад 200 км фортифікацій. Їх укомплектували 43 «криївками» – підземними укриттями, які виробляють на підприємствах «Метінвесту». Також у доробку «Метінвесту» й інші сталеві вироби, які передаються для потреб армії.

Серед них – протимінні трали, захисні екрани для протидії FPV-дронам, ловці ланцетів, пластини для амуніції та броня для захисту фронтових автівок. А з металу, який безплатно постачає Метінвест-СМЦ, для оборонців виготовляють мобільні машини багі – наразі на передову відправили майже 150 одиниць.

Щоб зміцнити обороноздатність ЗСУ, компанія налагодила системне постачання на фронт техніки й обладнання: розвідувальних дронів, військової оптики, комунікаційного устаткування, систем резервного живлення, автомобілів різного призначення, зокрема, спеціалізованих «швидких», високошвидкісних катерів тощо.

Наразі «Метінвест» є найбільшим донором армії серед приватних компаній. Нині у лавах ЗСУ служать понад 8 тис. співробітників «Метінвесту» і його спільних та асоційованих підприємств. Понад 1000 людей уже повернулися з фронту й стали до роботи на підприємствах. Щоб підтримати оборонців на шляху адаптації до цивільного життя, «Метінвест» впроваджує комплексну екосистему реінтеграції.

Також компанія запрошує ветеранів до працевлаштування: для цього відкрито 4 тис. вакансій за інженерно-технічними спеціальностями. Допомагаючи країні в умовах війни, «Метінвест» уже зараз будує плани на майбутнє. Компанія представила «Сталеву мрію» – концепцію відбудови житла й соціальної інфраструктури.

Окрім того, вона продовжує робити кроки у впровадженні стратегії із зеленої трансформації.

«Сталеве серце б’ється разом із Україною – з моменту створення «Метінвесту» і у найскладніший за сучасну історію час. За два з половиною роки повномасштабної війни наша компанія стала підтримкою для захисників, ветеранів, мирних громадян і співробітників. Віримо, що результатом цих зусиль обов’язково буде перемога над ворогом. А над Маріуполем, Авдіївкою та іншими окупованими містами знову замайорить синьо-жовтий стяг», – каже генеральний директор Групи «Метінвест» Юрій Риженков.