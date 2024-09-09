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Сирський назвав головні завдання винищувачів F-16, наданих Україні

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Сирський назвав головні завдання винищувачів F-16, наданих Україні
Сирський відмовився вказати кількість наявних винищувачів, однак зазначив, що українські пілоти використовують їх якісно
фото: Володимир Зеленський, Facebook

Сирський додав, що Україна вже використовує надану модифікацію літака F-16 як перехоплювач і винищувач

Українські пілоти використовують надані винищувачі F-16 і як перехоплювачі, і як винищувачі. Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у інтерв'ю CNN.

Сирський  відмовився вказати кількість наявних винищувачів, однак зазначив, що українські пілоти використовують їх якісно.

«Знаєте, я б не говорив про кількість, я б говорив про якість і про те, як ми її використовуємо», – наголосив Головнокомандувач.

Сирський додав, що Україна вже використовує надану модифікацію літака F-16 як перехоплювач і винищувач.

«Ми, звісно, ​​готуємо своїх пілотів, і вони тренуються щодня, готуються до дій проти різних типів повітряних атак противника», – пояснив Сирський.

Головком зауважив, що саме під час цих тренувань з’ясували, що головним призначенням винищувача є боротьба з крилатими ракетами та літаками Росії, якщо вони зможуть перелетіти лінію зіткнення. 

Перша втрата F-16

29 серпня, The Wall Street Journal заявило про те, що в Україні розбився один з винищувачів F-16. Пізніше офіційно стало відомо про загибель пілота Олексія Меся, а Генеральний штаб, своєю чергою, підтвердив втрату F-16.

Також повідомлялося, що Пентагон не надає допомоги Україні в розслідуванні щодо втрати першого винищувача F-16. Про це заявила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

Коментуючи ситуацію з падінням винищувача, внаслідок чого загинув український льотчик, Сінгх заявила, що США не отримували від України запитів на допомогу в розслідуванні інциденту.

До слова, США перепрограмували комплекс радіоелектронної боротьби на винищувачах F-16, які Бельгія, Данія, Норвегія і Нідерланди передають Україні.

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Теги: Україна Facebook льотчик винищувач Олександр Сирський

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