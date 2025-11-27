Головна Світ Політика
Швейцарія голосуватиме за рівну службу для всіх громадян

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Швейцарія голосуватиме за рівну службу для всіх громадян
Швейцарія винесе на референдум ініціативу про рівну службу для всіх
фото з відкритих джерел

На референдумі швейцарці вирішуватимуть, чи замінити нинішню військову службу для чоловіків на обов’язкову цивільну службу для всіх громадян, а також чи вводити нові податки для надбагатих

30 листопада у Швейцарії відбудеться референдум, на якому громадяни країни вирішуватимуть, чи робити цивільну службу обов’язковою для всіх, незалежно від статі. Ініціатива спрямована на досягнення рівності, але експерти та уряд попереджають про економічні ризики. Про це повідомляє Euractiv.

У межах швейцарської прямої демократії громадяни також вирішуватимуть, чи запроваджувати нові податки для надбагатих, щоб фінансувати заходи країни у боротьбі зі зміною клімату.

Згідно з останніми опитуваннями, жодна з двох ініціатив, винесених на голосування, наразі не користується значною підтримкою, хоча обидві викликали активні дискусії в країні.

Швейцарський уряд і парламент закликали громадян відхилити ці пропозиції, стверджуючи, що їхнє впровадження призведе до великих витрат і може негативно позначитися на економіці.

Ініціатива «Цивільний обов’язок», яка спочатку мала широку підтримку, останніми тижнями втратила популярність: за даними останнього опитування gfs.bern, 64% респондентів висловилися проти неї.

Комітет, який стоїть за ініціативою, вважає, що обов’язок кожного громадянина Швейцарії, незалежно від статі, проходити військову або цивільну службу зміцнить соціальну згуртованість. Ініціатива має на меті досягти «справжньої рівності», заявила голова комітету Ноемі Ротен. Вона охарактеризувала нинішню систему як дискримінаційну для обох статей.

«Будь то в армії, цивільній обороні, державній службі або добровільній пожежній службі, ідея полягає в тому, щоб кожна молода людина робила свій внесок у колективне благополуччя», – сказала Ротен.

На тлі геополітичної нестабільності і війни в Європі Ротен зазначила, що настав час надати жінкам рівноправну участь у колективному проєкті захисту населення. Противники ініціативи сумніваються, що вона сприятиме рівності.

Сіріель Гюгено, голова відділу з питань рівності, сім’ї та міграції Швейцарської федерації профспілок (USS), звинуватила ініціативу у тому, що вона «повністю затуманює реальне становище жінок у цій країні».

Вона додала, що швейцарські жінки вже витрачають 60% свого часу на неоплачувану працю, тоді як для чоловіків «все навпаки».

«А тепер ви просите жінок надавати ще більше неоплачуваних послуг. Це тільки посилить дисбаланс», – підкреслила Гюгено.

Уряд підтримав цю позицію і зазначив, що подвоєння кількості новобранців значно перевищить потреби та може завдати шкоди економіці країни.

Нагадаємо, що в Україні жіноча служба у війську залишається добровільною, а облік певних професій серед жінок у резерві має логічне та законне підґрунтя. Про це повідомив військовий експерт та голова ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

