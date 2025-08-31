Головна Гроші Економіка
Експерт оцінив вплив європейського вуглецевого податку на українських виробників

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Експерт оцінив вплив європейського вуглецевого податку на українських виробників
CBAM несправедливий для України: 75% нашої електроенергії безвуглецева – Прокіп
фото: depositphotos.com

Українські експортери вже наступного року ризикують через CBAM – експерт

Українські експортери вже з наступного року можуть зіткнутися з новими викликами через оподаткування вуглецю у межах CBAM. Про те, чому це небезпечно для української економіки, розповів експерт енергетичної галузі Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

«Я неодноразово писав про проблему з якою можуть зіткнутися українські експортери вже наступного року – оподаткування вуглецю, емітованого в процесі виробництва товарів. Неодноразово відзначав, що застосування CBAM є не цілком справедливим відносно України, адже 75% електроенергії, виробленої в Україні, – вуглецева нейтральна», – підкреслив він.

Попри «чисту» генерацію, наразі в Україні немає інструментів, які б дозволяли нейтралізувати дію «вуглецевого» податку ЄС.

«Навіть якщо вся електроенергія, використана під час виробництва експортованого товару, була б вуглецево нейтральною. Але він з’явиться у випадку повної інтеграції українського ринку електроенергії із європейським (маркет-каплінг), що, як очікується, має відбутися у 2027 році», – пояснив експерт.

За його словами, лише єдиний ринок і автоматизована торгівля на біржових майданчиках дозволять забезпечити прозорість походження електроенергії, спожитої виробниками. Проте для цього потрібно змінити чинне регулювання.

«Єдина «проблема», що цей процес не почнеться, допоки не зміниться регулювання на вітчизняному ринку електроенергії. А це, зокрема, передбачає скасування прайс-кепів на сегментах ринку електричної енергії в наявному сьогодні вигляді», – наголосив Прокіп.

Він також зауважив, що в минулому промисловість фактично дотувалася за рахунок енергетики, але нині така модель більше не працює.

«А процеси європейської інтеграції зменшуватимуть поле для маневру, щоб енергетичні компанії могли ставати донорами інших галузей. Лише продумана промислова політика зможе допомогти розвиватися і енергетиці, і промисловості, бо обидві галузі сьогодні у вкрай складному становищі», – підсумував експерт.

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що Україні потрібно терміново визначити чітку позицію щодо механізму транскордонного вуглецевого коригування (CBAM) та активно працювати над його узгодженням із європейськими партнерами.

Теги: економіка електроенергія промисловість

