Російська промисловість буксує: зафіксовано найгірші показники з березня 2022 року

Результати дослідження свідчать про значне погіршення стану російського виробничого сектора

У липні цьогоріч виробничий сектор Російської Федерації показав найгірші результати за понад три роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням Reuters.

Індекс ділової активності (PMI) знизився до 47,0 пункту, порівняно з 47,5 у червні. Це вже друге суттєве падіння поспіль і сигналізує про спад у секторі: показник нижчий за 50 означає зниження активності. За даними S&P Global, падіння спричинене слабким попитом і фінансовими труднощами клієнтів, що вдарило по обсягах виробництва й нових замовленнях.

Попри мілітаризацію економіки та масові державні замовлення після початку війни проти України, зростання промислового виробництва у РФ почало сповільнюватися. Центральний банк намагається стимулювати економіку, знизивши ключову ставку до 18%, але кредити залишаються рекордно дорогими.

Особливо різко зменшилась кількість нових замовлень – це найглибше падіння з березня 2022 року. Хоча експортні замовлення дещо зросли, загальний рівень ділової довіри серед компаній упав до мінімуму за майже три роки.

Нагадаємо, найбільший російський автовиробник АвтоВАЗ оголосив про тимчасове припинення виробництва з 29 липня по 11 серпня включно. На офіційному рівні рішення пояснили «плановою корпоративною відпусткою», однак насправді це повʼязано з масштабною кризою. Керівництво сподівається, що за цей час дилерам вдасться реалізувати хоча б частину непроданих автомобілів, які просто стоять на складах.

Павловський автобусний завод, який має простої, теж призупинив роботу. Водночас представники компанії запевняють, що це лише «планова корпоративна відпустка з 21 липня до 3 серпня».

До слова, у 2025 році в Росії стрімко зросла кількість компаній, які планують скорочення своїх працівників. За шість місяців цього року частка таких фірм майже подвоїлася, що свідчить про втрату стійкості російського бізнесу.