Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 22 липня 2026: традиції та молитва

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 22 липня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Свята 22 липня в церковному календарі – День пам'яті рівноапостольної Марії Магдалини, першої благовісниці Воскресіння

22 липня православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять святої рівноапостольної Марії Магдалини – найвідданішої учениці Ісуса Христа та першої людини, якій явився воскреслий Господь. Це також головний день ангела для всіх Марій і Магдалин.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 22 липня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті святої рівноапостольної Марії Магдалини

Яке релігійне свято відзначається 22 липня 2026: традиції та молитва фото 1

Марія Магдалина народилася в місті Магдала на березі Галілейського моря. Її ім'я Євангелія згадують першим серед жінок-послідовниць Христа: Ісус зцілив її від тяжкої недуги, після чого вона присвятила своє життя служінню Йому і Його учням, нерідко підтримуючи їх матеріально.

Марія Магдалина не покинула Христа навіть у найтяжчий момент: вона стояла біля Хреста під час розп'яття, була присутня при похованні та вирушила до гробу на третій день – помазати тіло Вчителя миром. Саме тоді їй першій явився Воскреслий Ісус і сказав розповісти про це апостолам. Цим пояснюється її титул «рівноапостольна» – рівна апостолам у справі благовістя.

Після Вознесіння Христового Марія Магдалина, за переказом, вирушила проповідувати Євангеліє. Вона прийшла до самого римського імператора Тиберія і, вручивши йому червоне яйце як символ Воскресіння, промовила: «Христос Воскрес!» Цей епізод пов'язують із виникненням традиції великодніх крашанок. 

Молитва дня

До святої Марії Магдалини звертаються з молитвами про прощення гріхів, зцілення душевних і тілесних хвороб, а також із проханнями заступництва для жінок і всіх, хто шукає духовного відродження.

О, свята мироносице і рівноапостольна Маріє Магдалино! Ти з палкою любов'ю слідувала за Христом, служила Йому і першою побачила Його Світле Воскресіння. Молися за нас, грішних, перед Господом, щоб Він простив наші провини, зцілив хвороби душі й тіла та захистив від усякого зла. Випроси для нас міцну віру, любов до ближнього і спасіння душ наших.

Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день отримав назву Маріїн день, або Ягідник, – саме в цю пору настає найліпший час для збору ягід. Свята вважається покровителькою жінок. За звичаєм, 22 липня збирали ягоди, робили заготовки на зиму та молилися про зцілення.

  • Гроза цього дня – до великого врожаю зернових.
  • Рясна роса вранці – льон буде сірим і погано вродить.
  • Туман стелиться низом – чекайте теплої й сонячної погоди.
  • Павуки ховаються – незабаром почнеться сильний дощ.

Що не можна робити

За народними повір'ями, 22 липня жінкам не варто важко працювати на городі чи в саду, прясти та прати – вірили, що це може накликати біду на врожай. Також уникали сварок і з'ясування стосунків, лихослів'я та злоби.

Читайте також:

Теги: свято традиції православна церква свята церква релігія Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Соломія Вітвіцька вийшла заміж
В українському стилі: Соломія Вітвіцька розкрила деталі весілля та свого образу нареченої (фото)
22 червня, 10:05
24 червня – Різдво Івана Хрестителя
Різдво Івана Хрестителя: що потрібно зробити та які заборони діють у цей день
24 червня, 07:00
Вишиванка залишається головною силою українців
День вишиванки може стати державним святом. Ініціативу ГО «Захист держави» підтримав Мінкульт
29 червня, 14:50

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 22 липня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 22 липня 2026: традиції та молитва
Кінець 10-річного опору: у Криму ліквідовують відомий правозахисний рух
Кінець 10-річного опору: у Криму ліквідовують відомий правозахисний рух
Чи повернуться відключення світла взимку? Прогноз «Укренерго»
Чи повернуться відключення світла взимку? Прогноз «Укренерго»
Офіс президента прокоментував приїзд союзниці Трампа до України
Офіс президента прокоментував приїзд союзниці Трампа до України
Зеленський підписав новий закон про ВПО: що зміниться для переселенців
Зеленський підписав новий закон про ВПО: що зміниться для переселенців
Відпочинок на Світязі подорожчав: скільки коштує житло та харчування
Відпочинок на Світязі подорожчав: скільки коштує житло та харчування

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
356K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 липня 2026
110K
Київ залишають топдипломати Нідерландів та Канади: що сталося
83K
Яким Федоров був у студентські роки: архівне фото
75K
20-річна українка з Міноборони домоглася заміни данських снарядів
75K
У Канаді рибалки впіймали найбільшого у світі білого осетра

Новини

The Times: звільнений Федоров може готуватися до виборів президента
Сьогодні, 20:10
RND: Бундесвер мобілізує 10 тисяч громадян до територіальної оборони
Вчора, 19:05
За місяць до звільнення екскерівник «Лісів України» отримав рекордну премію (документ)
Вчора, 13:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
17 липня, 09:02
Сенат США готовий схвалити санкції проти РФ, але залишається одна перепона
17 липня, 06:59
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
12 липня, 04:45

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua