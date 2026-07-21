Яке релігійне свято відзначається 22 липня 2026: традиції та молитва

Свята 22 липня в церковному календарі – День пам'яті рівноапостольної Марії Магдалини, першої благовісниці Воскресіння

22 липня православна церква України за новоюліанським календарем вшановує пам'ять святої рівноапостольної Марії Магдалини – найвідданішої учениці Ісуса Христа та першої людини, якій явився воскреслий Господь. Це також головний день ангела для всіх Марій і Магдалин.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 22 липня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам'яті святої рівноапостольної Марії Магдалини

Марія Магдалина народилася в місті Магдала на березі Галілейського моря. Її ім'я Євангелія згадують першим серед жінок-послідовниць Христа: Ісус зцілив її від тяжкої недуги, після чого вона присвятила своє життя служінню Йому і Його учням, нерідко підтримуючи їх матеріально.

Марія Магдалина не покинула Христа навіть у найтяжчий момент: вона стояла біля Хреста під час розп'яття, була присутня при похованні та вирушила до гробу на третій день – помазати тіло Вчителя миром. Саме тоді їй першій явився Воскреслий Ісус і сказав розповісти про це апостолам. Цим пояснюється її титул «рівноапостольна» – рівна апостолам у справі благовістя.

Після Вознесіння Христового Марія Магдалина, за переказом, вирушила проповідувати Євангеліє. Вона прийшла до самого римського імператора Тиберія і, вручивши йому червоне яйце як символ Воскресіння, промовила: «Христос Воскрес!» Цей епізод пов'язують із виникненням традиції великодніх крашанок.

Молитва дня

До святої Марії Магдалини звертаються з молитвами про прощення гріхів, зцілення душевних і тілесних хвороб, а також із проханнями заступництва для жінок і всіх, хто шукає духовного відродження.

О, свята мироносице і рівноапостольна Маріє Магдалино! Ти з палкою любов'ю слідувала за Христом, служила Йому і першою побачила Його Світле Воскресіння. Молися за нас, грішних, перед Господом, щоб Він простив наші провини, зцілив хвороби душі й тіла та захистив від усякого зла. Випроси для нас міцну віру, любов до ближнього і спасіння душ наших. Амінь.

Народні вірування та прикмети

У народному календарі цей день отримав назву Маріїн день, або Ягідник, – саме в цю пору настає найліпший час для збору ягід. Свята вважається покровителькою жінок. За звичаєм, 22 липня збирали ягоди, робили заготовки на зиму та молилися про зцілення.

Гроза цього дня – до великого врожаю зернових.

Рясна роса вранці – льон буде сірим і погано вродить.

Туман стелиться низом – чекайте теплої й сонячної погоди.

Павуки ховаються – незабаром почнеться сильний дощ.

Що не можна робити

За народними повір'ями, 22 липня жінкам не варто важко працювати на городі чи в саду, прясти та прати – вірили, що це може накликати біду на врожай. Також уникали сварок і з'ясування стосунків, лихослів'я та злоби.