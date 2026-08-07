Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

«Укрнафта» ухвалила важливе рішення для оперативнішої доставки пального

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
«Укрнафта» ухвалила важливе рішення для оперативнішої доставки пального
Компанія прагне скоротити залежність від сторонніх перевізників
фото: «Укрнафта»

Власний транспорт наразі забезпечує лише близько 10% логістичних потреб компанії

«Укрнафта» планує придбати 100 сучасних паливовозів для розвитку власної логістики та підвищення надійності постачання пального по Україні. Частину автомобілів компанія отримає за механізмом фінансового лізингу, решту придбає власним коштом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу компанії.

Зі 100 запланованих паливовозів 33 придбають у фінансовий лізинг, а ще 67 – за власні кошти «Укрнафти». Перші п'ять нових брендованих автомобілів найближчим часом мають вийти на українські дороги. Голова правління «Укрнафти» Богдан Кукура пояснив, що розвиток власного автопарку має скоротити залежність компанії від сторонніх перевізників та зробити доставку пального оперативнішою.

«У нинішніх умовах стійкість енергетичної компанії визначається не лише наявністю ресурсу, а й здатністю своєчасно доставити його туди, де він потрібен. Розвиток власної логістики – це стратегічна інвестиція у стійкість компанії», – зазначив він.

За словами Кукури, збільшення власного парку також має сприяти ефективнішому управлінню витратами та підвищенню надійності постачання пального клієнтам.

Наразі мережу «Укрнафта», яка налічує понад 660 автозаправних комплексів, обслуговують близько 400 паливовозів. При цьому власний транспорт компанії покриває лише близько 10% її потреб, а основну частину перевезень забезпечують логістичні партнери.

«Укрнафта» є найбільшою нафтовидобувною компанією України. На її балансі перебувають понад 1106 нафтових і 131 газова свердловина. Акціонерами компанії є НАК «Нафтогаз України» та Міністерство оборони України, а з 2022 року вона перебуває під державним управлінням.

За підсумками 2025 року оборот «Укрнафти» становив 99,6 млрд грн. Компанія сплатила 28,8 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів і ще 5 млрд грн дивідендів державі.

За три роки державного управління загальна сума сплачених податків і дивідендів, за даними компанії, сягнула 97,4 млрд грн. Мережа «Укрнафта» об'єднує автозаправні комплекси, зокрема ті, що раніше працювали під брендами Glusco, Shell та U.Go.

Нагадаємо, у червні «Укрнафта» уклала грантову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку під час Конференції з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference 2026). У межах домовленостей компанія отримає €44,6 млн зі Спеціального фонду ЄБРР для реагування на кризові ситуації.

Кошти спрямують на розвиток критично необхідної розподіленої генерації «Укрнафти». Зокрема, грант передбачає закупівлю та встановлення газопоршневих установок на виробничих майданчиках компанії.

Читайте також:

Теги: пальне Укрнафта Україна транспорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нейтралітет чи гра на боці Росії? Роль Єгипту у війні
Як Єгипет допомагає Кремлю під виглядом нейтралітету
2 серпня, 17:02
Вступаємо в ЄС? До чого треба готуватися громадянам та бізнесу. Частина 1
Вступаємо в ЄС? До чого треба готуватися громадянам та бізнесу. Частина 1 Спецпроєкт
21 липня, 10:15
Коли закінчиться війна? Найавторитетніші прогнозисти світу назвали дату
Коли закінчиться війна? Найавторитетніші прогнозисти світу назвали дату
29 липня, 15:00
Головне за ніч 9 липня
Вибухи в Україні та Росії, палають нафтобази: головне за ніч 9 липня
9 липня, 05:50
Президент Чехії озвучив тривожний прогноз щодо планів Путіна
Президент Чехії назвав дедлайн для завершення війни в Україні
9 липня, 12:57
Український військовослужбовець несе ударний безпілотник RAM-2X
Крим відрізають з трьох напрямків: ЗСУ почали нову кампанію з блокади півострова
11 липня, 20:44
2022 року Корецького призначили керівником «Укрнафти»
Від охоронця до топменеджера: що відомо про Сергія Корецького, який може стати новим прем’єром
12 липня, 20:38
Сибіга звинуватив Іран у співучасті у війні проти України
Ірану не вдалося залякати Україну. Сибіга виступив із заявою
27 липня, 15:25
Втрати ворога станом на 28 липня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 28 липня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
28 липня, 06:55

Суспільство

Суд повернув державі Жовтневий палац у Києві
Суд повернув державі Жовтневий палац у Києві
9 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Карпати сколихнув черговий землетрус: що відомо
Карпати сколихнув черговий землетрус: що відомо
Яке релігійне свято відзначається 9 серпня 2026: традиції та молитви
Яке релігійне свято відзначається 9 серпня 2026: традиції та молитви
Посол чесно відповів, як угорці зараз ставляться до українців
Посол чесно відповів, як угорці зараз ставляться до українців
У Києві заброньованого чоловіка суворо покарали за ухилення від мобілізації
У Києві заброньованого чоловіка суворо покарали за ухилення від мобілізації

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
360K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2026
121K
Поповнення в королівській родині. Король Чарльз III став дідусем
87K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
62K
Нарада, після якої ілюзій стало менше
42K
Аліна Кабаєва, яку називають коханкою Путіна, показалася з обручкою на пальці

Новини

День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55
Молдова вводить енергетичні та водні обмеження через критичний рівень води в Дністрі
3 серпня, 21:53
Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США
3 серпня, 20:05
Понад 2,8 млн пасажирів за місяць: як залізничники долають найскладніший літній сезон
3 серпня, 19:00

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua