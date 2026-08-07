«Укрнафта» ухвалила важливе рішення для оперативнішої доставки пального

Власний транспорт наразі забезпечує лише близько 10% логістичних потреб компанії

«Укрнафта» планує придбати 100 сучасних паливовозів для розвитку власної логістики та підвищення надійності постачання пального по Україні. Частину автомобілів компанія отримає за механізмом фінансового лізингу, решту придбає власним коштом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу компанії.

Зі 100 запланованих паливовозів 33 придбають у фінансовий лізинг, а ще 67 – за власні кошти «Укрнафти». Перші п'ять нових брендованих автомобілів найближчим часом мають вийти на українські дороги. Голова правління «Укрнафти» Богдан Кукура пояснив, що розвиток власного автопарку має скоротити залежність компанії від сторонніх перевізників та зробити доставку пального оперативнішою.

«У нинішніх умовах стійкість енергетичної компанії визначається не лише наявністю ресурсу, а й здатністю своєчасно доставити його туди, де він потрібен. Розвиток власної логістики – це стратегічна інвестиція у стійкість компанії», – зазначив він.

За словами Кукури, збільшення власного парку також має сприяти ефективнішому управлінню витратами та підвищенню надійності постачання пального клієнтам.

Наразі мережу «Укрнафта», яка налічує понад 660 автозаправних комплексів, обслуговують близько 400 паливовозів. При цьому власний транспорт компанії покриває лише близько 10% її потреб, а основну частину перевезень забезпечують логістичні партнери.

«Укрнафта» є найбільшою нафтовидобувною компанією України. На її балансі перебувають понад 1106 нафтових і 131 газова свердловина. Акціонерами компанії є НАК «Нафтогаз України» та Міністерство оборони України, а з 2022 року вона перебуває під державним управлінням.



За підсумками 2025 року оборот «Укрнафти» становив 99,6 млрд грн. Компанія сплатила 28,8 млрд грн податків, зборів та обов'язкових платежів і ще 5 млрд грн дивідендів державі.



За три роки державного управління загальна сума сплачених податків і дивідендів, за даними компанії, сягнула 97,4 млрд грн. Мережа «Укрнафта» об'єднує автозаправні комплекси, зокрема ті, що раніше працювали під брендами Glusco, Shell та U.Go.

Нагадаємо, у червні «Укрнафта» уклала грантову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку під час Конференції з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference 2026). У межах домовленостей компанія отримає €44,6 млн зі Спеціального фонду ЄБРР для реагування на кризові ситуації.

Кошти спрямують на розвиток критично необхідної розподіленої генерації «Укрнафти». Зокрема, грант передбачає закупівлю та встановлення газопоршневих установок на виробничих майданчиках компанії.