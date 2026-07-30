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Патрульна поліція України отримала нового керівника

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Патрульна поліція України отримала нового керівника
Олексій Білошицький очолив патрульну поліцію України
фото: Національна поліція України

Олексій Білошицький, який стояв біля витоків створення патрульної поліції та брав участь у формуванні бригади «Хижак», очолив Департамент після багаторічної роботи на керівних посадах

Полковника поліції Олексія Білошицького призначили начальником Департаменту патрульної поліції України. До цього він обіймав посаду першого заступника начальника департаменту. Нового керівника особовому складу представив тимчасовий виконувач обов'язків голови Національної поліції України Максим Цуцкірідзе. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національну поліцію України.

Представляючи нового начальника, Цуцкірідзе зазначив, що Білошицький добре знайомий колективу, адже значну частину свого життя присвятив службі в патрульній поліції.

«Для вас це не новий офіцер – велику частину свого життя він присвятив службі в патрульній поліції. Тож на цьому шляху я побажаю йому успіхів, зважених рішень та ефективної роботи», – сказав т.в.о. голови Нацполіції.

У Національній поліції наголосили, що Білошицький був одним із тих, хто стояв біля витоків створення патрульної поліції. Він безпосередньо брав участь у впровадженні сучасних підходів до роботи, створенні нових підрозділів, формуванні законодавчої бази сучасної поліції, розвитку системи автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху та вдосконаленні законодавства у сфері безпеки дорожнього руху й громадського порядку.

Після початку повномасштабної війни Білошицький долучився до створення бригади «Хижак» при Департаменті патрульної поліції та виконував бойові завдання у її складі. Згодом під його керівництвом бригада розширила свої спроможності, сформувавши підрозділи ударних безпілотних літальних апаратів і аеророзвідки.

Новопризначений керівник подякував міністру внутрішніх справ та керівництву Національної поліції за довіру. Він наголосив, що усвідомлює відповідальність нової посади та має намір продовжувати розвиток патрульної поліції.

«Для мене велика честь і водночас велика відповідальність бути вашим командиром. Попереду багато викликів, але я робитиму все, щоб зберегти наші принципи, цінності та підходи, які ми будували упродовж цих років, і водночас удосконалювати та розвивати їх», – заявив Білошицький.

Призначення також прокоментував перший заступник командира зведеної бригади «Хижак» Василь Коряк. Він назвав кадрове рішення «максимально правильним» і зазначив, що Білошицький був поруч із колективом із перших днів створення патрульної поліції, а також стояв біля витоків формування бойових підрозділів під час повномасштабної війни.

Патрульна поліція України отримала нового керівника фото 1
скриншот із Facebook

Нагадаємо, що 17 липня Максима Цуцкірідзе призначили тимчасовим виконувачем обов'язків голови Національної поліції України. Він очолив відомство після призначення Івана Вигівського міністром внутрішніх справ. 

Теги: Національна поліція України Україна

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