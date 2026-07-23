Захід суден до українських портів призупинився: Мінагрополітики пояснило ситуацію

Висоцький уточнив, що наразі зарано говорити про повну блокаду морського експорту

Рух суден на вхід до українських морських портів тимчасово призупинився після того, як ще напередодні туди заходили чотири-п’ять суден на день. Про це заявив міністр аграрної політики Тарас Висоцький, повідомляє «Главком» з посиланням на Latifundist.

Міністр підкреслив, що це рішення ухвалили самі судновласники на тлі зростання ризиків, тоді як держава зі свого боку жодних обмежень на рух суден не запроваджувала. За його словами, після різкого загострення безпекової ситуації бізнесу потрібен час, щоб оцінити нові обставини та адаптуватися до них.

«Ще вчора до портів заходили чотири-п’ять суден. Це небагато, але рух був. Станом на сьогодні захід суден призупинився. Це рішення судновласників – держава зі свого боку нічого не обмежувала», – пояснив Висоцький.

Оскільки стабільна робота морського коридору є питанням національної безпеки, уряд уже працює над рішеннями для відновлення судноплавства. Наразі триває консолідація пропозицій, деталі яких оголосять згодом.

«Держава й уряд будуть максимально застосовувати всі можливі заходи, щоб забезпечити стабільність. Деталі я поки коментувати не буду. Спочатку має відбутися консолідація всіх пропозицій, після чого рішення будуть комунікуватися», – зазначив він.

Оцінюючи вплив паузи на аграрний сектор, Висоцький зазначив, що ситуація триває лише кілька днів і поки не має критичного впливу на загальні обсяги поставок. Для річних показників експорту короткострокова зупинка не є вирішальною, а реальний негативний ефект виникне лише у разі, якщо пауза затягнеться на кілька місяців. Водночас міністр порадив агровиробникам за можливості утриматися від емоційних продажів зерна на тлі першої паніки та почекати стабілізації цін.

«У складний період рекомендація виробникам завжди однакова: якщо є можливість і продаж зараз не є критичним, не поспішати. Перша реакція – це зазвичай паніка, і ціни одразу падають. Звичайно, я не закликаю всіх повністю припинити продажі. Є внутрішнє споживання, експорт працює іншими маршрутами. Але хтось може почекати кілька днів або тижнів», – сказав він.

Нагадаємо, фідерний оператор Maersk оголосив про тимчасове припинення перевезень до України через Чорноморський рибний порт у зв’язку з поточною ситуацією, яка впливає на операційну діяльність.

Раніше окупанти завдали масованого удару по портовій інфраструктурі Одещини та іноземним суднам. Уражено суховантаж під прапором Маршаллових Островів, а також торговельне судно під прапором Антигуа і Барбуда. Унаслідок обстрілів є загиблі та поранені.

Також морські прикордонники врятували громадянина Філіппін, який опинився у відкритому морі після атаки російського дрона на суховантажне судно Venturo.

19 липня російські війська завдали ракетного удару по цивільному суховантажу Golden Leo під прапором Гвінеї-Бісау, який після завантаження кукурудзою виходив із порту Великої Одеси. На борту перебували 17 членів екіпажу – громадяни Сирії та Індії, а також лоцман філії «Дельта-лоцман» ДП «Адміністрація морських портів України». Після атаки тривала пошуково-рятувальна операція, під час якої вдалося врятувати вісьмох людей.