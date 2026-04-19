Окупанти атакували таксі в Херсоні, є загиблий і поранений

Ворог вдарив по автівці у Центральному районі Херсона, 19 квітня 2026 р.

Загинув 56-річний херсонець

Зранку 19 квітня внаслідок російського удару по автівці у Центральному районі Херсона загинув чоловік. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

«Травми, несумісні з життям, дістав 56-річний херсонець. Мої співчуття рідним та близьким вбитого», – заявив Прокудін.

За його словами, ще один постраждалий нині перебуває у лікарні, де отримує всю необхідну меддопомогу.

Загалом минулої доби ворожих дронових та авіаційних ударів, артилерійських обстрілів на Херсонщині зазнали Антонівка, Зеленівка, Інженерне, Комишани, Садове, Білозерка, Гончарне, Дніпровське, Кізомис, Новодмитрівка, Розлив, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Новотягинка, Понятівка, Токарівка, Берислав, Милове, Дудчани, Качкарівка, Саблуківка, Новорайськ, Кучерське, Хрещенівка, Монастирське, Золота Балка, Михайлівка, Тягинка, Бургунка, Львове, Ольгівка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили дві багатоповерхівки та вісім приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, приватний мопед та автомобіль.

Через російську агресію чотири людини в області дістали поранення.

Нагадаємо, у ніч на 19 квітня Росія масовано атакувала дронами Чернігів. Є влучання на різних локаціях. Атака забрала життя 16-річного хлопця.