Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Добудова Хмельницької АЕС: Шмигаль заявив про два варіанти

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Добудова Хмельницької АЕС: Шмигаль заявив про два варіанти
Шмигаль здійснив візит на одну з атомних електростанцій
фото: Денис Шмигаль/Telegram

Наразі існує два варіанти добудови АЕС

Міністра енергетики Денис Шмигаль заявив, що Україна потребує нових атомних енергоблоків, зокрема завершення будівництва третього та четвертого блоків на Хмельницькій АЕС. Наразі існує два варіанти добудови, фахівці працюють над визначенням найоптимальнішого варіанта. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Шмигаля.

«Також у планах Міністерства енергетики – включення «СхідГЗК» до складу «Енергоатома». Відповідний законопроєкт вже подано до Верховної Ради. Це дозволить створити інтегрований холдинг, який забезпечить повний цикл в атомній енергетиці. Керівництво станції зі свого боку доповіло, що працює над підвищенням потужності АЕС та посиленням захисту й безпеки. Переконались у цьому під час огляду станції, де активно йде будівництво захисних споруд», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, у травні 2024 року Кабмін ухвалив рішення про виділення 7,1 млрд грн на відбудову української енергосистеми. Тодішній міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що добудова третього енергоблока Хмельницької атомної електростанції займе 2,5-3 роки, четвертого енергоблока – до чотирьох років.

Для початку будівництва було необхідно, аби Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт. Проте громадськість не підтримала плани «Енергоатома», аргументуючи це небезпечним впливом на екосистему та нереалістичною вартістю проєкту.

З літа 2024 року в парламенті кілька разів намагались включити до порядку денного законопроєкт про добудову Хмельницької АЕС, однак питання завжди переносили. Однак 11 лютого у другому читанні та в цілому парламент все ж схвалив законопроєкт № 11392.

До слова, 13 березня 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 11392, який дозволяє придбати російські реактори у Болгарії для добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС.

Як повідомлялося, Болгарія активно готується до майбутніх виборів, тому продаж Україні ядерних реакторів для добудови Хмельницької АЕС наразі не є основним питання. Водночас обговорення досі тривають

Теги: енергетика Хмельницька АЕС Денис Шмигаль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua