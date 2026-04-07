Добудова Хмельницької АЕС: Шмигаль заявив про два варіанти

Наразі існує два варіанти добудови АЕС

Міністра енергетики Денис Шмигаль заявив, що Україна потребує нових атомних енергоблоків, зокрема завершення будівництва третього та четвертого блоків на Хмельницькій АЕС. Наразі існує два варіанти добудови, фахівці працюють над визначенням найоптимальнішого варіанта. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Шмигаля.

«Також у планах Міністерства енергетики – включення «СхідГЗК» до складу «Енергоатома». Відповідний законопроєкт вже подано до Верховної Ради. Це дозволить створити інтегрований холдинг, який забезпечить повний цикл в атомній енергетиці. Керівництво станції зі свого боку доповіло, що працює над підвищенням потужності АЕС та посиленням захисту й безпеки. Переконались у цьому під час огляду станції, де активно йде будівництво захисних споруд», – йдеться у повідомленні.

Як відомо, у травні 2024 року Кабмін ухвалив рішення про виділення 7,1 млрд грн на відбудову української енергосистеми. Тодішній міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що добудова третього енергоблока Хмельницької атомної електростанції займе 2,5-3 роки, четвертого енергоблока – до чотирьох років.

Для початку будівництва було необхідно, аби Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт. Проте громадськість не підтримала плани «Енергоатома», аргументуючи це небезпечним впливом на екосистему та нереалістичною вартістю проєкту.

З літа 2024 року в парламенті кілька разів намагались включити до порядку денного законопроєкт про добудову Хмельницької АЕС, однак питання завжди переносили. Однак 11 лютого у другому читанні та в цілому парламент все ж схвалив законопроєкт № 11392.

До слова, 13 березня 2025 року президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 11392, який дозволяє придбати російські реактори у Болгарії для добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС.

Як повідомлялося, Болгарія активно готується до майбутніх виборів, тому продаж Україні ядерних реакторів для добудови Хмельницької АЕС наразі не є основним питання. Водночас обговорення досі тривають.