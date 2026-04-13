Харків: СБУ затримала російську агентку, яка наводила реактивні дрони

Ростислав Вонс
Коригуванням обстрілів займалася завербована ворогом місцева жителька
фото: СБУ

За даними слідства, фігурантка в режимі реального часу наводила по місту реактивні «герані»

Контррозвідка Служби безпеки затримала коригувальницю масштабного обстрілу Харкова 2 квітня 2026 року. За даними слідства, фігурантка в режимі реального часу наводила по місту нові російські реактивні дрони-камікадзе типу «Герань-3». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Правоохоронці затримали агентку «на гарячому» в міському парку, коли вона проводила відеотрансляцію другої хвилі ударів БпЛА по житловій забудові обласного центру.

За даними слідства, коригуванням повітряного нападу займалася завербована ворогом місцева жителька
фото: СБУ

На місці події у затриманої вилучено смартфон із віддаленим доступом для російських спецслужб. За допомогою гаджета окупанти наводили «Герані» по багатоквартирних будинках харків’ян.

Як встановило розслідування, коригуванням повітряного нападу займалася завербована ворогом місцева жителька. За інструкціями куратора з РФ агентка одразу після нічної атаки прифронтового міста відправилась фіксувати наслідки обстрілів.

«Того ж дня вона отримала наступне завдання: зняти на відео польоти російських дронів під час ударів по Харкову у світлий час доби. У такий спосіб росіяни намагалися оцінити ефективність своїх безпілотників та зафіксувати позиції української ППО», – йдеться в заяві.

За даними слідства, агентка отримала від куратора орієнтовні напрямки повітряних атак, щоб завчасно прибути «на позицію» і зробити онлайн-фіксацію обстрілу.

Агентка РФ отримала від куратора завдання зробити онлайн-фіксацію обстрілу
фото: СБУ

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Фігурантка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 2 квітня російські війська вперше застосували реактивні дрони для обстрілу Харкова.

Унаслідок ворожого удару спалахнула пожежа
фото: Харківська ОВА

Як повідомлялося, на Дніпропетровщині затримано працівника оборонного заводу, якого підозрюють у передачі російським спецслужбам даних про випробування сучасної зброї.

До слова, на Київщині правоохоронці знешкодили небезпечну агентурну мережу ГРУ, яка готувала серію замовних вбивств представників українського командування та відомих громадських діячів. Координацію дій зловмисників здійснював кадровий офіцер російської розвідки з позивним Метеор, а до складу групи входили четверо завербованих громадян, серед яких – чинний правоохоронець. 

Схема на десятки мільйонів гривень. В Україні викрито нелегальне виробництво вейпів
