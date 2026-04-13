Харків: СБУ затримала російську агентку, яка наводила реактивні дрони

За даними слідства, фігурантка в режимі реального часу наводила по місту реактивні «герані»

Контррозвідка Служби безпеки затримала коригувальницю масштабного обстрілу Харкова 2 квітня 2026 року. За даними слідства, фігурантка в режимі реального часу наводила по місту нові російські реактивні дрони-камікадзе типу «Герань-3». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Правоохоронці затримали агентку «на гарячому» в міському парку, коли вона проводила відеотрансляцію другої хвилі ударів БпЛА по житловій забудові обласного центру.

За даними слідства, коригуванням повітряного нападу займалася завербована ворогом місцева жителька

На місці події у затриманої вилучено смартфон із віддаленим доступом для російських спецслужб. За допомогою гаджета окупанти наводили «Герані» по багатоквартирних будинках харків’ян.

Як встановило розслідування, коригуванням повітряного нападу займалася завербована ворогом місцева жителька. За інструкціями куратора з РФ агентка одразу після нічної атаки прифронтового міста відправилась фіксувати наслідки обстрілів.

«Того ж дня вона отримала наступне завдання: зняти на відео польоти російських дронів під час ударів по Харкову у світлий час доби. У такий спосіб росіяни намагалися оцінити ефективність своїх безпілотників та зафіксувати позиції української ППО», – йдеться в заяві.

За даними слідства, агентка отримала від куратора орієнтовні напрямки повітряних атак, щоб завчасно прибути «на позицію» і зробити онлайн-фіксацію обстрілу.

Агентка РФ отримала від куратора завдання зробити онлайн-фіксацію обстрілу

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Фігурантка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 2 квітня російські війська вперше застосували реактивні дрони для обстрілу Харкова.

Унаслідок ворожого удару спалахнула пожежа фото: Харківська ОВА

