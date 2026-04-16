Під час атаки на Київ поранено трьох поліцейських та чотирьох медиків (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Під час атаки на Київ поранено трьох поліцейських та чотирьох медиків (фото)
Наслідки дронової атаки у Подольському районі Києва
фото: Національна поліція України

Цієї ночі ворог прицільно бив по правому берегу Києва – найбільше постраждали Подільський та Оболонський райони

У ніч на 16 квітня російська терористична армія здійснила чергову масовану атаку на Київ. Внаслідок дій РФ у столиці четверо загиблих, серед них дитина, та 48 поранених. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національну поліцію України.

Поліція фіксує наслідки ворожої атаки
Поліція фіксує наслідки ворожої атаки
фото: Національна поліція України

За даними Нацполіції, цієї ночі ворог прицільно бив по правому берегу Києва – найбільше постраждали Подільський та Оболонський райони. Пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, офісний центр, будівля готелю, автосалон та автозаправна станція.

Наслідки ворожої атаки у Києві
Наслідки ворожої атаки у Києві
фото: Національна поліція України
Пошкоджений будинок на вул. Сергія Данченка у Подільському районі
Пошкоджений будинок на вул. Сергія Данченка у Подільському районі
фото: Національна поліція України

Повідомляється, що станом на 7:40 відомо про чотирьох загиблих - 12-річний хлопчик, двоє чоловіків та жінка. Щонайменше 48 поранених, серед них хлопчик дев'яти років, троє поліцейських та четверо медиків, які приїхали надавати допомогу людям.

Поліцейська автівка, пошкоджена під час атаки
Поліцейська автівка, пошкоджена під час атаки
фото: Національна поліція України
Під час атаки на Київ поранено трьох поліцейських та чотирьох медиків (фото) фото 1
фото: Національна поліція України
Під час атаки на Київ поранено трьох поліцейських та чотирьох медиків (фото) фото 2
фото: Національна поліція України
Поліція вже фіксує наслідки російської атаки
Поліція вже фіксує наслідки російської атаки
фото: Національна поліція України
Місцеві жителі на місці влучання
Місцеві жителі на місці влучання
фото: Національна поліція України

На місцях російських ударів продовжують працювати поліцейські, співробітники ДСНС та інші екстрені служби.

Нагадаємо, російські війська вночі 16 квітня завдали ударів по Дніпру, Києву, Одесі та Харкову. Унаслідок атаки на Київ загинули люди. Ще понад 18 мешканців столиці отримали поранення.

До того ж внаслідок атаки на Одесу постраждали щонайменше п’ятеро людей. У Приморському районі вибуховою хвилею пошкоджено вікна в будівлях.

Також у Дніпрі загинули двоє людей, у постраждалих зафіксовані черепно-мозкові травми, осколкові поранення та акубаротравми, одна жінка перебуває у важкому стані. Удари припали по житлових кварталах. Пошкоджено п’ятиповерховий будинок, частково зруйновано приватний будинок.

