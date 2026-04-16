Під час атаки на Київ поранено трьох поліцейських та чотирьох медиків (фото)
Цієї ночі ворог прицільно бив по правому берегу Києва – найбільше постраждали Подільський та Оболонський райони
У ніч на 16 квітня російська терористична армія здійснила чергову масовану атаку на Київ. Внаслідок дій РФ у столиці четверо загиблих, серед них дитина, та 48 поранених. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національну поліцію України.
За даними Нацполіції, цієї ночі ворог прицільно бив по правому берегу Києва – найбільше постраждали Подільський та Оболонський райони. Пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, офісний центр, будівля готелю, автосалон та автозаправна станція.
Повідомляється, що станом на 7:40 відомо про чотирьох загиблих - 12-річний хлопчик, двоє чоловіків та жінка. Щонайменше 48 поранених, серед них хлопчик дев'яти років, троє поліцейських та четверо медиків, які приїхали надавати допомогу людям.
На місцях російських ударів продовжують працювати поліцейські, співробітники ДСНС та інші екстрені служби.
Нагадаємо, російські війська вночі 16 квітня завдали ударів по Дніпру, Києву, Одесі та Харкову. Унаслідок атаки на Київ загинули люди. Ще понад 18 мешканців столиці отримали поранення.
До того ж внаслідок атаки на Одесу постраждали щонайменше п’ятеро людей. У Приморському районі вибуховою хвилею пошкоджено вікна в будівлях.
Також у Дніпрі загинули двоє людей, у постраждалих зафіксовані черепно-мозкові травми, осколкові поранення та акубаротравми, одна жінка перебуває у важкому стані. Удари припали по житлових кварталах. Пошкоджено п’ятиповерховий будинок, частково зруйновано приватний будинок.
