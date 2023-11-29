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Кремль вигадав, як додатково мобілізувати понад 13 млн росіян на війну проти України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кремль вигадав, як додатково мобілізувати понад 13 млн росіян на війну проти України
За словами журналістів, поки росіяни вважаються так званими «учасниками СВО», у них не заарештують машину чи квартиру, не заблокують банківські картки
фото з відкритих джерел

Російським боржникам активніше пропонують почекати з боргами банкам та «віддати передусім борг Батьківщині, захистивши її рубежі»

Судові пристави схиляють боржників до укладання контракту зі Збройними силами РФ для того, аби відправити росіян воювати України. Потенціал такої «боргової армії» – 13 млн осіб. Про це повідомляє видання «Новая газета Европа».

За словами журналістів, на сайті Федеральної служби судових приставів Росії можна дедалі частіше помітити оголошення про зупинення всіх виконавчих проваджень (крім зобов'язань за аліментами) щодо боржників, які підписали контракт із Міністерством оборони РФ для участі у війні проти України. Щодо всіх таких порушників не застосовуються примусові заходи щодо стягнення боргів.

Тобто, поки росіяни вважаються так званими «учасниками СВО», у них не заарештують машину чи квартиру, не заблокують банківські картки та не заборонять виїзд за кордон.

Зокрема, російським боржникам активніше пропонують почекати з боргами банкам, комунальникам та перш за все «віддати передусім борг Батьківщині, захистивши її рубежі» від міфічного нападу українців за хорошу, за словами речника російського диктатора Путіна, зарплату.

Одним із таких боржників стала жителька Красноярська, яка виховує двох неповнолітніх дітей. Вона розповіла, що має борг у 800 тис. рублів перед банком, який передали для стягнення до Федеральної служби судових приставів. Натомість пристави надіслали їй запрошення до військкомату, мотивувавши це тим, що на війні вона зможе «заробити гроші для покриття боргу». При цьому жінка не має ні військової, ні медичної освіти.

Крім того, прощають борги, тимчасово чи назавжди, злочинцям, яким суд призначив виплату матеріальних чи моральних збитків потерпілим. Ув'язнені, які підписали контракти з ПВК «Вагнер», а потім з Міністерством оборони РФ, після служби повертаються додому, помилувані Путіним та чистими перед законом.

Зокрема, пристави не вимагають гасити зобов'язання щодо виплат потерпілим, доки триває війна. Наприклад, російський диктатор Путін помилував та звільнив від виплати моральної компенсації Владислава Канюса, засудженого на 17 років за жорстоке та болісно довге вбивство своєї колишньої дівчини. Окупант взяв участь у війні проти України й повернувся додому вільним без боргів.

Нагадаємо, російський батальйон «Еспаньола» почав вербувати до своїх лав жінок для служби в штурмових загонах. Їх планують відправити на війну проти України.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов заявив, що мобілізація у Росії не припинялася. Натомість влада прямо не оголошує через побоювання протестів.

Зазначимо, Росія використовує найманців у складі ПВК «Редут» для активізації штурмових дій в Україні. Однак це не такий масштабний проект, як колишня ПВК «Вагнера».

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Теги: росія борг війна мобілізація росіяни

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