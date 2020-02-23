Фахівці розповіли, які спеціалісти незабаром будуть на «вагу золота» в Україні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Найбільший дефіцит очікується в промисловості, торгівлі, освіті та транспортній сфері. А ось нестача робочих місць очікується в сфері державного управління, сільського господарства і фінансової діяльності

У 2020 році кількість безробітних збільшиться і перевищить мільйон людей

Державна служба зайнятості нещодавно опублікувала дані про те, які професії будуть щонайбільше затребувані в Україні в 2020 році. Крім цього, у відомстві спрогнозували, що в поточному році кількість вакансій, зареєстрованих в службі, складе 1 246 тис., що на 8% більше, ніж в 2019 році. А ось кількість зареєстрованих безробітних складе 1 082 тис. осіб, що на 6% більше ніж в 2019 році.

За результатами прогнозу, в 2020 році спостерігатиметься серйозний дефіцит кадрів по всій країні – не вистачатиме 164 тис. фахівців. Найбільший дефіцит очікується в промисловості, торгівлі, освіті та транспортній сфері. А ось нестача робочих місць очікується в сфері державного управління, сільського господарства і фінансової діяльності.

Найбільше країні будуть потрібні трактористи, водії, дорожні працівники, продавці, охоронці, кухарі, медсестри, офіціанти, підсобні робітники, вантажники, сторожі, двірники, слюсарі, швачки, бухгалтери, вчителі, фармацевти тощо.

Сайт «Сьогодні» розпитав експертів і дізнався, які ще професії будуть затребувані в Україні, а яких фахівців в країні з надлишком.

Які професії затребувані в Україні

Експерти hh.ua grc розповідають, що, згідно з аналізом пропозицій про роботу, опублікованих в 2019 році, більшість з тих професій, які перерахувала служба Держпраці, дійсно увійшли в ТОП-10 профсфер з низьким рівнем конкуренції. І на одну вакансію в них доводилося від 1,4 до 3,2 резюме. Наприклад, у сфері «Інсталяція та сервіс» було в середньому 1,4 резюме на одну вакансію, «Робочий персонал» – 2,2 резюме на одну вакансію, «Автомобільний бізнес» – 2,3 резюме на одну вакансію, «Продажі» – 3 резюме на одну вакансію, «Наука, освіта» – 3,1 резюме на одну вакансію.

«Для порівняння, у висококонкурентних сферах на одну вакансію могло припадати понад 30 резюме: «Юристи»- 8,1, «Мистецтво, розваги, мас-медіа» – 9,3, «Домашній персонал» – 10,5, «Початок кар’єри, студенти» – 12,2, «Вищий менеджмент» – 30,8. А в середньому hh-індекс (співвідношення кількості CV (резюме – Ред.) До кількості пропозицій про роботу) в 2019 був 6,8», – відзначають експерти.

Фахівці рекрутингового порталу додають, що найбільша кількість пропозицій про роботу було розміщено також сферах «IТ, телеком», «Продажі» і «Маркетинг».

Оксана Огнєвая, Head of Recruitment and Management Practice порталу з пошуку роботи Jooble каже, що лідерство за відкритими вакансіями зараз все ж таки посідає галузь IТ. Сюди належать будь-які технічні спеціальності, пов’язані з інформаційними технологіями – від бізнес-аналітиків до розробників різних рівнів.

«Друге місце за кількістю відкритих вакансій посідають виробничі і робочі спеціальності: вантажники, швачки, пакувальники, кондитери, кухарі, фахівці на виробництві. Третє місце – професії в сфері готельно-ресторанного бізнесу: офіціанти, кондитери, пекарі, бармени. Також на ринку існує великий попит на менеджерів з продажу в різних сферах», – зазначає Вогнева.

Які професії незабаром зникнуть

Оксана Вогнева додає, що чимало людей, які були зайняті низькокваліфікованою роботою, виїхали за кордон через високі заробітної плати – від 1 тис. до 1500 євро, тому в Україні і утворився дефіцит робочої сили.

«В Україні працівникам без кваліфікації пропонують зарплати втричі нижчі, ніж компанії за кордоном», – каже Вогнева.

Експерти hh.ua grc відзначають, що вирішення проблеми дисбалансу пропозицій і попиту на ринку праці вимагає комплексного підходу: починаючи з встановлення конкурентоспроможних заробітних плат, створення комфортних і безпечних умов роботи, закінчуючи підвищенням престижності деяких спеціальностей серед молоді в цілому і більш глибокої профорієнтаційної роботи серед школярів і абітурієнтів.

Що стосується прогнозів на майбутнє для українського ринку праці, то експерти одноголосно відзначають, що IT буде поступово проникати в усі сфери життя, що призведе до зникнення деяких професій.

«Тотальна трансформація, роботизація і автоматизація ринку праці – не перспектива найближчого року. Але ці процеси поступово вже здійснюються. Так, серед найближчих претендентів на автоматизацію можна назвати робочі та «рутинні» професії (наприклад, машиністи в метро, касири, кондуктори, пакувальники, менеджери по роботі з клієнтами тощо.). Наступний на черзі – лінійний менеджмент, а в перспективі плюс-мінус 20 років – середній», – кажуть аналітики hh.ua grc.

Також очікується, що люди будуть часто міняти сферу діяльності.

«Чим більше розвинених навичок і особистих якостей, тим більше вибір нових сфер і ролей для роботи. Наприклад, якщо людина дуже комунікабельна, то вона може попрацювати менеджером зі збуту, або спробувати себе в ролі фахівця технічної підтримки клієнтів», – пояснює Огнєвая.

Вона додає, що в прогнозах краще спиратися не на спеціальності, а на потрібні навички, які будуть корисні. До таких можна віднести: критичне мислення, навички комунікації, вміння працювати з віддаленим колективом. Останній навик актуальний не тільки для рядових співробітників, але і людей, які займають управлінські посади.