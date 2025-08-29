Єрмак після зустрічі з Віткоффом зробив заяву про територіальні поступки України

Очільник Офісу президента сказав, що американська адміністрація може повернутися до питання запровадження нових санкцій проти Росії

Голову Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що задоволений зустріччю зі спеціальним посланником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом. Про це він сказав під час онлайн-зустрічі з журналістами, передає кореспондент «Главкома».

Єрмак підкреслив, що з боку Вашингтона немає жодного тиску на Україну щодо територіальних поступок. «Я задоволений, була конструктивна, дуже предметна розмова. Далі продовжуємо працювати. Жодного тиску з боку американців на нас щодо якихось там територій, у всякому випадку, я особисто такого не чую», – йдеться у заяві.

Голова Офісу президента зазначив, що наразі триває щоденна робота з радниками з питань національної безпеки та оборони США, а також з європейськими партнерами. Мета – створити комплексну систему гарантій, яка забезпечить Україні впевненість у неможливості повторної агресії.

«Головне, що сказав президент Трамп в овальному офісі, Америка готова до гарантії безпеки для України. І вона, за аналогом, п'ятою статті НАТО. І те, що це прозвучало підтверджується всіма членами його адміністрації, це дуже добре. А коло цього, безумовно, вже прийде на працювання з європейськими партнерами», – зазначив Єрмак.

Очільник Офісу президента додав, що американська адміністрація може повернутися до питання запровадження нових санкцій проти Росії, якщо не буде прогресу у визначенні строків реалізації домовленостей.

Нагадаємо, 29 серпня голову Офісу президента Андрій Єрмак разом із першим заступником міністра закордонних справ України Сергієм Кислицею провів зустріч в Нью-Йорку зі спеціальним посланником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом.