Американські ЗМІ на Алясці переплутали Пєскова з іншим чоловіком

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Американські ЗМІ на Алясці переплутали Пєскова з іншим чоловіком
фото з відкритих джерел

Видання переплутало Пєскова з послом Росії у США Олександром Дарчієвим

Під час підготовки до саміту між президентами США і Росії на Алясці стався невеликий курйоз: журналісти помилково ідентифікували іншого чоловіка як «рупора Кремля» Дмитра Пєскова. Про це першим повідомило місцеве видання The Alaska Landmine, пише «Главком».

Видання The Alaska Landmine, що базується на Алясці, повідомило про прибуття на саміт Росії та США офіційного представника Кремля Дмитра Пєскова. При цьому на фотографіях, опублікованих на сторінці ЗМІ у соцмережі X, можна побачити іншу людину. 

Американські ЗМІ на Алясці переплутали Пєскова з іншим чоловіком фото 1

«Чорт забирай. Дмитро Пєсков, прессекретар Путіна, в ресторані Jens's в Анкориджі з кількома чоловіками, які дуже схожі на росіян!» – йшлось у повідомленні. До допису видання прикріпило кілька знімків, на яких знято іншого чоловіка.

За даними, які згодом з'явилися в ЗМІ, цей чоловік, швидше за все, є послом Росії у США Олександром Дарчієвим.

Хоча помилку швидко виправили, цей інцидент став темою для обговорення в соціальних мережах.

Нагадаємо, це не єдиний курйоз який стався сьогодні. Так Аляска зустріла російських пропагандистів розкладачками.

До слова, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прибув на Аляску напередодні запланованих переговорів між президентами Дональдом Трампом та Володимиром Путіним. Голова російського МЗС з’явився в Анкориджі у світшоті з написом «СССР».

Американські ЗМІ на Алясці переплутали Пєскова з іншим чоловіком фото 2

Президент США Дональд Трамп опублікував коротке, але надзвичайно емоційне повідомлення у своїй соціальній мережі Truth Social напередодні вильоту на Аляску, де відбудеться довгоочікувана зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним.

США соцмережі Дмитро Пєсков переговори прессекретар чоловік Сергій Лавров саміт міністр Аляска

