Головна Світ Політика
search button user button menu button

Китай назвав умови для відправлення військ в Україну – ЗМІ

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Китай назвав умови для відправлення військ в Україну – ЗМІ
Китай висловив готовність направити війська в Україну
фото: BRICSHeadlines

Китай готовий направити війська в Україну, але за однієї умови

Пекін висловив готовність направити своїх військовослужбовців до України в рамках миротворчої місії. Однак Китай готовий до такого кроку лише за умови, що миротворчі сили будуть розгорнуті на основі мандата Організації Об'єднаних Націй (ООН). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Welt Am Sonntag.

Як зазначає видання з посиланням на джерела в уряді КНР, новина пропозиції Пекіна викликала неоднозначну реакцію в Європі. З одного боку, дипломати ЄС зазначають, що залучення Китаю може сприяти ширшому прийняттю миротворчих сил. З іншого боку, існує ризик, що Китай, ймовірно, буде шпигувати в Україні та займе відверто проросійську позицію.

Президент України Володимир Зеленський відхилив заклики до участі Китаю. «Нам потрібні гарантії безпеки лише від тих країн, які готові нам допомогти», – сказав він. Зеленський нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення Пекін підтримує Москву, закуповуючи нафту та постачаючи електронні компоненти для виробництва зброї.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров виключив можливість угоди про безпекові гарантії для України без участі Росії та, можливо, Китаю. За його словами, «серйозна дискусія щодо гарантій безпеки без Російської Федерації є утопією».

Західні країни, у свою чергу, розглядають гарантії безпеки для України ширше, ніж просто військову підтримку. Згідно із заявами G7 та ЄС, вони також включають підготовку Збройних Сил України, постачання озброєння, розвідувальну інформацію, санкції, економічну співпрацю та поступовий вступ України до ЄС.

Тим часом у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі зростає занепокоєння щодо можливого виведення військ США з Європи. За даними WELT AM SONNTAG, Вашингтон може вивести «від 40 до 70 тисяч із загальної кількості до 100 тисяч військовослужбовців». Зазначається, що це може призвести до нових завдань для європейських армій.

Нагадаємо, Європейська комісія відзначила День Державного Прапора України, піднявши український прапор перед своєю штаб-квартирою у Брюсселі. Цей символічний жест став знаком єдності та підтримки України. 

Читайте також:

Теги: Китай військові Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський зробив заяву щодо виборів
Зеленський звернувся до охочих іти на вибори: У мене є лише одне прохання
21 серпня, 10:29
Чи вдасться Путіну посварити Захід з ЄС та Україною?
Після Аляски. Чи виконає Трамп задум Путіна?
18 серпня, 10:15
«Ознайомча зустріч», як казав Трамп, відбулась
Зустріч без результату: що далі робитиме Трамп
16 серпня, 21:15
Віктор Ющенко про переговори на Алясці: Україна не повинна приймати умови Путіна
Віктор Ющенко про переговори на Алясці: Україна не повинна приймати умови Путіна ТЕМА №1
14 серпня, 20:05
Президент заслухав доповіді щодо дипстрайків
Зеленський погодив пріоритети для ударів по Росії у відповідь
7 серпня, 14:45
Цю відзнаку він здобув за винятковий випадок порятунку побратима взимку 2025 року
Медика «Азову» визнано найкращим військовим медиком Європи
1 серпня, 17:50
Колумбійські добровольці навчаються такмеду. Половина особового складу легіону – латиноамериканці, переважно колумбійці
Половина – з Латинської Америки. Командир Другого іноземного легіону розповів, звідки в Україну прибувають іноземні бійці
29 липня, 19:30
Чому не можна руйнувати єдність України
Головна загроза України – Росія: чому не можна порушувати цей консенсус
27 липня, 16:26
До повноцінного запуску європейського мита CBAM залишилося трохи менше ніж пів року
Як виконати умови Угоди щодо корисних копалин. Директорка Асоціації добувної промисловості назвала умову
25 липня, 13:30

Політика

Китай назвав умови для відправлення військ в Україну – ЗМІ
Китай назвав умови для відправлення військ в Україну – ЗМІ
«Ми з вами»: Єврокомісія підняла український прапор у Брюсселі
«Ми з вами»: Єврокомісія підняла український прапор у Брюсселі
У Москві помер пропагандист Вишинський, який керував «РИА Новости Украина»
У Москві помер пропагандист Вишинський, який керував «РИА Новости Украина»
Чи хотів Пригожин скинути Путіна? Матір ватажка «Вагнера» розповіла свою версію
Чи хотів Пригожин скинути Путіна? Матір ватажка «Вагнера» розповіла свою версію
Південна Корея відкрила вогонь через перетин кордону військовими КНДР
Південна Корея відкрила вогонь через перетин кордону військовими КНДР
Єврокомісія відреагувала на скарги Угорщини та Словаччини через удари по нафтопроводу «Дружба»
Єврокомісія відреагувала на скарги Угорщини та Словаччини через удари по нафтопроводу «Дружба»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
280K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 серпня 2025
25K
Синоптикиня Діденко розповіла, чи повернеться спека в Україну
13K
Масштабна корупція на Хмельниччині: 39 посадовцям оголошено підозру
6619
Скандал на набережній біля ЖК River Stone: команда Кличка знесла незаконний паркан, забудовник поставив новий
4887
Reuters: Путін висунув нові умови миру

Новини

На Київщині вантажівка злетіла з дороги
Вчора, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
Вчора, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
Вчора, 20:46
Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини
Вчора, 20:17
Ракета «Фламінго»: Україна планує виробляти по 200 одиниць на місяць
Вчора, 18:53
Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
21 серпня, 14:53

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua