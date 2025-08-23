Китай назвав умови для відправлення військ в Україну – ЗМІ

Китай готовий направити війська в Україну, але за однієї умови

Пекін висловив готовність направити своїх військовослужбовців до України в рамках миротворчої місії. Однак Китай готовий до такого кроку лише за умови, що миротворчі сили будуть розгорнуті на основі мандата Організації Об'єднаних Націй (ООН). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Welt Am Sonntag.

Як зазначає видання з посиланням на джерела в уряді КНР, новина пропозиції Пекіна викликала неоднозначну реакцію в Європі. З одного боку, дипломати ЄС зазначають, що залучення Китаю може сприяти ширшому прийняттю миротворчих сил. З іншого боку, існує ризик, що Китай, ймовірно, буде шпигувати в Україні та займе відверто проросійську позицію.

Президент України Володимир Зеленський відхилив заклики до участі Китаю. «Нам потрібні гарантії безпеки лише від тих країн, які готові нам допомогти», – сказав він. Зеленський нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення Пекін підтримує Москву, закуповуючи нафту та постачаючи електронні компоненти для виробництва зброї.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров виключив можливість угоди про безпекові гарантії для України без участі Росії та, можливо, Китаю. За його словами, «серйозна дискусія щодо гарантій безпеки без Російської Федерації є утопією».

Західні країни, у свою чергу, розглядають гарантії безпеки для України ширше, ніж просто військову підтримку. Згідно із заявами G7 та ЄС, вони також включають підготовку Збройних Сил України, постачання озброєння, розвідувальну інформацію, санкції, економічну співпрацю та поступовий вступ України до ЄС.

Тим часом у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі зростає занепокоєння щодо можливого виведення військ США з Європи. За даними WELT AM SONNTAG, Вашингтон може вивести «від 40 до 70 тисяч із загальної кількості до 100 тисяч військовослужбовців». Зазначається, що це може призвести до нових завдань для європейських армій.

Нагадаємо, Європейська комісія відзначила День Державного Прапора України, піднявши український прапор перед своєю штаб-квартирою у Брюсселі. Цей символічний жест став знаком єдності та підтримки України.