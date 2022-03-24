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    Економіка та фінанси

    Fitch відкличе рейтинги всіх російських компаній

    Група компаній Fitch що припиняє свою діяльність в Росії - Fitch відкличе рейтинги всіх російських компаній
    Група компаній Fitch що припиняє свою діяльність в Росії

    Fitch Ratings дотримається ухвалених санкцій ЄС

    Міжнародне рейтингове агентство Fitch має намір анулювати оцінки рейтингу всіх російських компаній, які потрапили під санкції Європейського Союзу. Ці процедури повинні бути виконані до 15 квітня. Про це повідомляє Fitch Ratings.

    «З метою дотримання прийнятих санкцій Європейського Союзу Fitch Ratings відкликає свої оцінки щодо всіх відповідних російських компаній і їх дочірніх структур», - йдеться в заяві компанії.

    Група компаній Fitch 8 березня оголосила, що припиняє свою діяльність в Росії. В першу чергу, обмеження торкнулися кредитні рейтинги та інші послуги з асортименту підрозділів Fitch Ratings і Fitch Solutions.

    Раніше рейтингове агентство Fitch Ratings зробило прогноз, що через війну в Україні російська економіка зазнає більших втрат, аніж під час дефолту в 1998 році.

    Нагадаємо, рейтингове агентство S&P знизило рейтинг Росії до переддефолтного. Проблеми з платежами Росії пов'язані з міжнародними санкціями через її вторгнення в Україну. Санкції скоротили наявні валютні резерви країни та обмежили її доступ до світової фінансової системи.

    Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings через введені Євросоюзом санкції анулює всі присвоєні компаніям у РФ рейтинги.

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    Теги: росія окупанти економіка війна Україна окупація #stoprussia
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    Fitch відкличе рейтинги всіх російських компаній