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    Економіка та фінанси

    Агентство Fitch погіршило прогноз падіння світової економіки

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    Агентство Fitch погіршило прогноз падіння світової економіки

    Падіння світового ВВП у 2020 році складе до 4,6%

    Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings погіршило прогноз падіння світового ВВП у 2020 році. Про це йдеться в звіті агентства

    Зазначається, що падіння до кінця року складе до 4,6%.

    Наголошується, що світу потрібно буде чимало часу, щоб відновитися після кризи, викликаної пандемією.

    «Ми навряд чи досягнемо передвірусних рівнів ВВП до середини 2022 року в США і значно пізніше в Європі. Ми додатково зменшили наш прогноз світового ВВП на 2020 рік до -4,6% з -3,9%», - заявили в агентстві.

    При цьому наголошується, що незважаючи на зростання економічних наслідків пандемії, прогнози Fitch починають демонструвати «незначні ознаки стабілізації».

    «Рівні активностей повинні почати рости в майбутні місяці, за умови, що під час ослаблення карантину буде попереджено різке відновлення випадків зараження коронавірусом», - повідомили в Fitch.

    Як повідомлялося, наприкінці квітня Агентство Fitch підтвердило рейтинг України «B» і погіршило за ним прогноз із позитивного на стабільний.

    Нагадаємо, європейські банкіри дали прогноз щодо відновлення економіки ЄС після кризи.

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