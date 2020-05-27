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    Економіка та фінанси

    Шмигаль заявив, що ціль України потрапити до топ-30 рейтингу інвестиційної привабливості

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    Україна зайняла 64 сходинку в рейтингу інвестиційної привабливості Doing business-2020, покращивши позицію минулого року на 7 пункті - Шмигаль заявив, що ціль України потрапити до топ-30 рейтингу інвестиційної привабливості
    Україна зайняла 64 сходинку в рейтингу інвестиційної привабливості Doing business-2020, покращивши позицію минулого року на 7 пункті

    Ми обговорюємо зменшення податкового навантаження для бізнесу, - прем'єр

    Прем’єр-міністр Денис Шмигаль задекларував однією з цілей уряду  входження України до топ-30 рейтингу інвестиційної привабливості Doing Business.  Про це він заявив під час засідання уряду.

    «Ми обговорюємо зменшення податкового навантаження для бізнесу а також, так звану, «регуляторну гільйотину». Наш успіх буде показовий, коли прості «ФОПи» більше не потребуватимуть допомоги бухгалтерів у заповненні документів. Це важливо, спростити максимально роботу у мікро-, малого та середнього бізнесу. Україна увійде у топ-30 країн світу в питанні легкості адміністрування податків. Це наша ціль - топ-30 у рейтингу Doing Business», - сказав Шмигаль. 

    Як повідомлялося, Україна зайняла 64 сходинку в рейтингу інвестиційної привабливості Doing business-2020, покращивши позицію минулого року на 7 пунктів.

    У 2019 році Україна займала 71 місце в рейтингу Doing Business. За 2014-2018 роки Україна піднялася в рейтингу на 24 позиції.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 27 травня утворив Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

    інвестиції рейтинг Україна уряд Денис Шмигаль
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