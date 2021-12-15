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    Журналістка, яку затоптала охорона Зеленського, прийшла до Ради (фото)

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    Депутатка була здивована, що журналістка досі не одужала від травм - Журналістка, яку затоптала охорона Зеленського, прийшла до Ради (фото)
    Депутатка була здивована, що журналістка досі не одужала від травм
    фото: Ірина Геращенко/Facebook

    Сьогодні профільний парламентський комітет розгляне питання перешкоджання журналістській діяльності

    Журналістка Ганна Дзьоба, яка травмувала охорона Володимира Зеленського після президентського прессмарафону, сьогодні прийшла у Верховну Раду. Про це повідомила народна депутатка «Європейської Солідарності» Ірина Геращенок у Fаcebook.

    Парламентарка також зазначила, що журналістка досі не одужала і носить бандаж на руці.

    «Під час так званого пресмарафону Зеленського, куди Банкова сегреговано допустила лише 30 журналістів, охорона Зеленського відкинула Аню на авто й пошкодила їй руку. І до сьогодні в журналістки пошкоджена рука, вона ходить з накладним бандажем», – наголосила Геращенко.

    Нардепка також уточнила, що сьогодні профільний парламентський комітет розгляне питання перешкоджання журналістській діяльності.

    «Питання некоректної і непрофесійної поведінки УДО, тиску на журналістів і перешкоджання журналістській діяльності сьогодні розгляне профільний парламентський комітет. Ми з Олексій Гончаренко були шоковані, коли дізналися, що Аня і досі має проблеми зі здоров’ям і висловлюємо їй свою підтримку», – уточнила Геращенко.

    Журналістка досі носить бандаж на руці

    Журналістка досі носить бандаж на руці

    Нагадаємо, охорона президента Зеленського після пресмарафону президента почала блокувати неакредитованих журналістів, які були поруч з будівлею, і завдала травм журналістці «Прямого» Ганні Дзьобі.

    1 грудня президент України Володимир Зеленський під час традиційного послання до Верховної Ради анонсував низку змін, які відбудуться в країні у 2022 році.

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    Теги: Ірина Геращенко Олексій Гончаренко Володимир Зеленський журналіст
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    Журналістка, яку затоптала охорона Зеленського, прийшла до Ради (фото)