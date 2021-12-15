Журналістка, яку затоптала охорона Зеленського, прийшла до Ради (фото)

Депутатка була здивована, що журналістка досі не одужала від травм

Сьогодні профільний парламентський комітет розгляне питання перешкоджання журналістській діяльності

Журналістка Ганна Дзьоба, яка травмувала охорона Володимира Зеленського після президентського прессмарафону, сьогодні прийшла у Верховну Раду. Про це повідомила народна депутатка «Європейської Солідарності» Ірина Геращенок у Fаcebook.

Парламентарка також зазначила, що журналістка досі не одужала і носить бандаж на руці.

«Під час так званого пресмарафону Зеленського, куди Банкова сегреговано допустила лише 30 журналістів, охорона Зеленського відкинула Аню на авто й пошкодила їй руку. І до сьогодні в журналістки пошкоджена рука, вона ходить з накладним бандажем», – наголосила Геращенко.

Нардепка також уточнила, що сьогодні профільний парламентський комітет розгляне питання перешкоджання журналістській діяльності.

«Питання некоректної і непрофесійної поведінки УДО, тиску на журналістів і перешкоджання журналістській діяльності сьогодні розгляне профільний парламентський комітет. Ми з Олексій Гончаренко були шоковані, коли дізналися, що Аня і досі має проблеми зі здоров’ям і висловлюємо їй свою підтримку», – уточнила Геращенко.

Журналістка досі носить бандаж на руці

Нагадаємо, охорона президента Зеленського після пресмарафону президента почала блокувати неакредитованих журналістів, які були поруч з будівлею, і завдала травм журналістці «Прямого» Ганні Дзьобі.

1 грудня президент України Володимир Зеленський під час традиційного послання до Верховної Ради анонсував низку змін, які відбудуться в країні у 2022 році.