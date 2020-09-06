Гендиректор Smith & Wesson заявив про безпрецедентне зростання попиту на вогнепальну зброю
Продажі зброї в США історично ростуть в рік президентських виборів
Гендиректор Smith & Wesson Марк Сміт заявив про «багато в чому безпрецедентне» зростання попиту на вогнепальну зброю в США. Про це пише Financial Times.
Компанія у період до 31 липня збільшила виручку від продажу вогнепальної зброї майже в 2,5 рази в річному вимірі. Показник склав 229 млн дол проти 95 млн роком раніше.
За звітний період компанія вийшла в чистий прибуток на рівні 48,4 млн дол в порівнянні зі збитками в 2,1 млн дол роком раніше.
Акції компанії з початку року подорожчали на 164%.
Сам Сміт заявляє, що «більша частина» попиту припадає на людей, які просто бояться за свій особистий захист і безпеку в зв’язку з пандемією і заворушеннями в країні.
Видання відзначає, що продажі зброї в США історично ростуть в рік президентських виборів, оскільки покупці прагнуть застрахуватися від можливого посилення контролю за обігом зброї.
Нагадаємо, 5 вересня, радник президента США з національної безпеки Роберт О’Браєн заявив, що Китай взяв на себе найактивнішу роль серед країн, що прагнуть втрутитися в американські вибори. За Китаєм йдуть Іран та Росія.
Як повідомлялося, Трампа звинуватили в спробах приховати допомогу Путіна.