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    Економіка та фінанси

    Гендиректор Smith & Wesson заявив про безпрецедентне зростання попиту на вогнепальну зброю

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    Більша частина попиту припадає на людей, які просто бояться за свій особистий захист і безпеку в зв&rsquo;язку з пандемією і заворушеннями в країні - Гендиректор Smith & Wesson заявив про безпрецедентне зростання попиту на вогнепальну зброю
    Більша частина попиту припадає на людей, які просто бояться за свій особистий захист і безпеку в зв’язку з пандемією і заворушеннями в країні

    Продажі зброї в США історично ростуть в рік президентських виборів

    Гендиректор Smith & Wesson Марк Сміт заявив про «багато в чому безпрецедентне» зростання попиту на вогнепальну зброю в США. Про це пише Financial Times.

    Компанія у період до 31 липня збільшила виручку від продажу вогнепальної зброї майже в 2,5 рази в річному вимірі. Показник склав 229 млн дол проти 95 млн роком раніше.

    За звітний період компанія вийшла в чистий прибуток на рівні 48,4 млн дол в порівнянні зі збитками в 2,1 млн дол роком раніше.

    Акції компанії з початку року подорожчали на 164%.

    Сам Сміт заявляє, що «більша частина» попиту припадає на людей, які просто бояться за свій особистий захист і безпеку в зв’язку з пандемією і заворушеннями в країні.

    Видання відзначає, що продажі зброї в США історично ростуть в рік президентських виборів, оскільки покупці прагнуть застрахуватися від можливого посилення контролю за обігом зброї.

    Нагадаємо, 5 вересня, радник президента США з національної безпеки Роберт О’Браєн заявив, що Китай взяв на себе найактивнішу роль серед країн, що прагнуть втрутитися в американські вибори. За Китаєм йдуть Іран та Росія.

    Як повідомлялося, Трампа звинуватили в спробах приховати допомогу Путіна.

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