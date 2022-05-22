Стало відомо, коли НБУ почне знімати валютні обмеження

Катерина Рожкова пояснила, коли Національний банк зніме валютні обмеження, які були встановлені через війну

Фіксація в Україні обмінного курсу валюти в перший день війни була необхідна, аби економіка країни змогла уникнути фінансового стресу і шоку. Сьогодні ж цей захід допомагає стримувати інфляцію. Однак «вічними» валютні обмеження не будуть – щойно в Україну «піде» валюта, вони будуть зняті. Про це в інтерв'ю Obozrevatel TV розповіла перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

Вона наголосила, що станеться це за умови:

надходження валюти від партнерів України;

розширення каналів експорту – і, як наслідок, появи експортного виторгу;

одного й іншого разом.

«Щойно це почне відбуватися, ми почнемо поступово знімати обмеження. Для того, щоб ринок врівноважився – і при цьому не було будь-якого фінансового шоку», – зазначила Рожкова.

Водночас вона наголосила: оскільки Україна вже має досвід виходу з валютних обмежень, це відбуватиметься «більш просто і поступово». Навіть попри те, що «запроваджувати їх легко, а знімати – важче». Ще однією причиною упевненості в цьому, за її словами, є «стійкість банківської системи».

«У 2014-15 роках обсяг обмежень на валютному ринку України був набагато більшим, а самі вони – набагато жорсткіші. Сьогодні ж, завдяки тому, що банківська система, попри війну, є чистішою та стійкішою, ці обмеження не є кардинальними. Тим більш, що загалом, економіка валютою забезпечена», – резюмувала Рожкова.

Нагадаємо, Національний банк України з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким фінансові установи можуть продавати іноземну валюту і списують з рахунків кошти в гривні.