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    Економіка та фінанси

    Стало відомо, коли НБУ почне знімати валютні обмеження

    Щойно в Україну &laquo;піде&raquo; валюта, усі раніше встановлені обмеження будуть зняті - Стало відомо, коли НБУ почне знімати валютні обмеження
    Щойно в Україну «піде» валюта, усі раніше встановлені обмеження будуть зняті
    фото з відкритих джерел

    Катерина Рожкова пояснила, коли Національний банк зніме валютні обмеження, які були встановлені через війну

    Фіксація в Україні обмінного курсу валюти в перший день війни була необхідна, аби економіка країни змогла уникнути фінансового стресу і шоку. Сьогодні ж цей захід допомагає стримувати інфляцію. Однак «вічними» валютні обмеження не будуть – щойно в Україну «піде» валюта, вони будуть зняті. Про це в інтерв'ю Obozrevatel TV розповіла перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

    Вона наголосила, що станеться це за умови:

    • надходження валюти від партнерів України;
    • розширення каналів експорту – і, як наслідок, появи експортного виторгу;
    • одного й іншого разом.

    «Щойно це почне відбуватися, ми почнемо поступово знімати обмеження. Для того, щоб ринок врівноважився – і при цьому не було будь-якого фінансового шоку», – зазначила Рожкова.

    Водночас вона наголосила: оскільки Україна вже має досвід виходу з валютних обмежень, це відбуватиметься «більш просто і поступово». Навіть попри те, що «запроваджувати їх легко, а знімати – важче». Ще однією причиною упевненості в цьому, за її словами, є «стійкість банківської системи».

    «У 2014-15 роках обсяг обмежень на валютному ринку України був набагато більшим, а самі вони – набагато жорсткіші. Сьогодні ж, завдяки тому, що банківська система, попри війну, є чистішою та стійкішою, ці обмеження не є кардинальними. Тим більш, що загалом, економіка валютою забезпечена», – резюмувала Рожкова.

    Нагадаємо, Національний банк України з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким фінансові установи можуть продавати іноземну валюту і списують з рахунків кошти в гривні.

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    Теги: росія окупанти економіка війна ринок Україна окупація Катерина Рожкова НБУ #stoprussia
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    Стало відомо, коли НБУ почне знімати валютні обмеження