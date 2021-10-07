Голова Держмитслужби пояснив, завдяки чому вдалося перевиконати план надходжень

У порівнянні з січнем–серпнем 2020 (214 млрд грн) надходження збільшилися на 36% або на 76 млрд грн

Як демонструють цифри, перевиконання митницею за січень–серпень 2021 року на 7% індикативних планових показників, які підвищуються щомісяця на кілька мільярдів, стало результатом не зростання кількості імпорту, а якості роботи митниці та митників.

Так голова Державної митної служби Павло Рябікін в ексклюзивному інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна» прокоментував закиди деяких народних депутатів та експертів, що перевиконання плану грошових надходжень Держмитслужбою на лише кілька відсотків не корелюється з обсягами імпорту споживчих товарів і загального імпорту.

За даними митниці, уточнив він, індикативний показник на січень–серпень 2021 року становить 271 млрд.грн. Фактично перераховано до бюджету 291 млрд. грн, що становить виконання індикативного показника на 107%, перевиконання – 19 млрд. грн.

У порівнянні з січнем–серпнем 2020 (214 млрд.грн.) надходження збільшилися на 36% або на 76 млрд. грн.

«Тим часом темпи росту імпорту за вагою (в тоннах) зросли на 10%, а за вартістю (у доларах) – на 31% (з $30 401 млн до $39 8323 млн). З цими показниками цілком корелюють темпи зростання митних платежів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року в доларах США – на 30% (з $8 134 млн до $10 543 млн). Тому ці закиди у «недоперевиконанні» плану митних платежів до бюджету не є коректними та носять скоріше політичний характер», – вважає голова Держмитслужби.

Ідеться не стільки про зростання об’ємів імпорту товарів, скільки, в першу чергу, про комплекс організаційних заходів, зокрема, забезпечення кадрового добору та перехід на контрактну форму роботи, початок функціонування Держмитслужби у форматі Єдиної юридичної особи, імплементацію національного законодавства до норм Митного кодексу ЄС та міжнародних митних конвенцій, пояснив Рябікін.

Павло Рябікін наголосив, що питання бюджету для митниці залишається гострим. План реформування Держмитслужби, розрахований на 3 роки, який містить принципові зміни, у своїх основних пунктах потребує додаткового фінансування.

«Вважаю за необхідне підвищити зарплату працівникам митниці та відповідно збільшити зарплатний фонд не менше ніж у 2 рази», – сказав Павло Рябікін.

Розроблений митницею план заходів із облаштування та приведення пріоритетних пунктів пропуску до сучасних стандартів потребує понад 3,9 млрд. грн., а митниці виділено лише 1 млрд. грн.

Ми представили свої розрахунки, які демонструють, що за рахунок реалізації плану реформування Держмитслужби у всіх його аспектах ми отримаємо за 3 роки за умови збереження бази товарообігу приріст митних платежів у 100 млрд. грн.

«Тому вважаю, що проєкт бюджету-2022 потребує збільшення у видатковій частині для реалізації поставлених перед Держмитслужбою завдань», – заявив Голова Державної митної служби України Павло Рябікін.

Як повідомляв «Главком», уряд на засіданні 15 вересня прийняв рішення перепризначити Павла Рябікіна на посаду глави Державної митної служби. У серпні Рябікін переміг у конкурсі на посаду голови Державної митної служби.

Він очолює службу з листопада 2020 року, коли був призначений за «карантинною» процедурою.

З березня 2017 року Рябікін працював гендиректором аеропорту «Бориспіль».