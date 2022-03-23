В'єтнамський авіаперевізник призупинив польоти до Росії

Vietnam Airlines є єдиною авіакомпанією в країні, яка здійснює рейси до Росії

Після війни Росії проти України Vietnam Airlines досі підтримує прямі рейси до Москви, щоб обслуговувати потреби людей

В'єтнамська авіакомпанія Vietnam Airlines з 25 березня призупиняє польоти до Росії, пише VnExpress.

За даними Vietnam Airlines, призупинення польотів пов’язано з тим, що авіакомпанії необхідно переглянути та уточнити процедури, вимоги та правила, пов’язані зі страхуванням транспортних засобів та виконанням рейсів до Росії.

Пасажирам, які постраждали від скасування рейсу, буде надано можливість повернути гроші або безкоштовно змінити квитки на інші рейси, коли маршрут буде відновлено.

Vietnam Airlines відновили польоти в РФ лише у січні після пандемії коронавірусу.

Після війни Росії проти України Vietnam Airlines досі підтримує прямі рейси до Москви, щоб обслуговувати потреби людей.

На даний момент Vietnam Airlines є єдиною авіакомпанією в країні, яка здійснює рейси до Росії.

Нагадаємо, Boeing та Airbus можуть вбити російську цивільну авіацію.

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