Голова Полтавської ОДА: час для добровільного об’єднання вже закінчився



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Голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов фото:"Главком"

На сьогодні в Полтавській області близько двох десятків проблемних ОТГ

Проблемні ОТГ на Полтавщині, які не відповідають критеріям спроможності, – це результат недостатньої роботи на місцях.

Так проблеми з децентралізацією прокоментував голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов в інтерв’ю «Главкому». На його думку, з людьми не провели роз’яснювальну роботу. «Дуже багато людей, які не встигли об’єднатися, і зараз хочуть ускочити в останній вагон, мотивували свою нерішучість тим, що не повірили в реформу децентралізації», – пояснює чиновник.

Синєгубов зазначив, що зараз громади, які утворилися, не є спроможними. І це не відповідає державному підходу,.

Очільник Полтавської ОДА сказав, що у процесі створення ОТГ виникає багато маніпуляцій: «У сільрадах є свої місцеві впливові люди, як правило, власники якогось бізнесу – аграрного або промислового, які під себе утворюють громаду і хочуть нею розпоряджатися, або отримати ще нерозпайовану землю, або розвивати свій бізнес. От і починаються суперечки між населенням і цими людьми. Якщо ти на боці простих людей, то автоматично ворог для місцевих царьків».

Олег Синєгубов повідомив, що Полтавська ОДА надіслала перспективний план до міністерства розвитку громад і чекає третього раунду дискусій і обговорення на найвищому рівні. «За рекомендацією міністерства ми створили майданчик, на який запрошуємо всі ці громади, які об’єднуються, або які не бажають об’єднуватися. Ми всіх слухаємо, пояснюємо і на основі цього ухвалюємо рішення. Ми маємо розуміти, що за ОТГ майбутнє України», – сказав очільник Полтавської ОДА.

Олег Синєгубов підкреслив: «час для добровільного об’єднання вже закінчився. Зараз Кабмін затверджуватиме перспективний план. Наступним кроком має бути укрупнення ОТГ».

Нагадаємо, 29 грудня 2019 року у Дніпропетровській, Львівській, Сумській і Чернівецькій областях відбулися місцеві вибори у нових ОТГ.