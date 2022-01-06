Стало відомо, скільки українських підприємств мають право експорту до ЄС

За рік аудитори ЄС двічі перевіряли якість експортованої продукції

У 2021 році 380 фірм постачали товари у країни Євросоюзу

До країн Європейського Союзу наразі мають право експорту 380 українських підприємства. Серед них 162 підприємств-виробників продукції для споживання людиною та 218 – підприємств-виробників нехарчової продукції. Про це інформує Держпродспоживслужба.

З метою контролю якості української продукції протягом року було проведено два аудити ЄС:

аудит оцінки офіційного контролю за виробництвом та сертифікацією молока та молочних продуктів;

аудит системи державного контролю за мікробіологічним забрудненням продуктів нетваринного походження.

Також було проведено аудит підприємств, що постачають м’ясну продукцію до Китайської Народної Республіки щодо запобігання та контролю за розповсюдженням коронавірусної інфекції та інспекційний візит делегації Міністерства безпечності продовольства та ліків Республіки Корея щодо оцінки державної системи контролю виробництва м’яса птиці та продуктів з нього на предмет можливості надання Україні права експорту.

У 2021 році МЗС і Держпродспоживслужба відкрили або відновили доступ на іноземні ринки для 81 групи українських товарів у 21 країні світу.

Продовжується робота з відкриття ринків (ЄС, США, КНР, Південна Корея, Малайзія, Канада, Мексика, Аргентина, Індонезія, Індія, Австралія, Таїланд, Марокко, Чилі, Сінгапур, Ефіопія, Ангола, Танзанія, Алжир, Гонконг, Бразилія та ін.): всього наразі у стані відкриття 156 товарних позицій.

Нагадаємо, Україна домовляється про експорт картоплі до ЄС.

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