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Гібралтар влаштує продаж конфіскованої яхти російського олігарха

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Гібралтар влаштує продаж конфіскованої яхти російського олігарха
фото: Reuters

Виручені кошти відправляться в інвестиційний банк JP Morgan з США

У Гібралтарі пройде перший аукціон з продажу яхти російського олігарха, затриманої після повномасштабного вторгнення РФ в Україну та подальших санкцій. Однак виручені кошти відправляться в американський інвестиційний банк, а не на допомогу нашій країні.

Як передає портал The Guardian, яхта Axioma належить мільярдерові Дмитру Пумпянському, колишньому генеральному директору і акціонеру «Трубної металургійної компанії» (ТМК). На олігарха наклали персональні обмеження через особисті зв'язки з Путіним.

Інвестиційний банк JP Morgan подав до суду на холдингову компанію олігарха Pyrene Investments. У позові йшлося про заборгованість у розмірі понад $20 мільйонів і порушення умов кредиту у зв'язку з санкціями. JP Morgan не може приймати виплати від Pyrene через обмеження. Тому представники банку звернулися до судів Гібралтару з проханням конфіскувати, а потім продати яхту.

«Axioma була заарештована після подачі адміралтейського позову до Верховного суду. Враховуючи, що продаж здійснюється з аукціону відповідно до постанови суду, адміралтейський маршал не може сказати, за яку суму передбачається продати судно або скільки людей виявили інтерес», – повідомив спікер Служби суден Гібралтару.

За словами організаторів аукціону, для огляду яхти прилетіли понад 30 осіб з різних куточків світу. Вони вважають, що можуть здійснити вигідну угоду.

JP Morgan не повідомив, чи планує віддати якусь частину виручених коштів на підтримку України. У банку лише відповіли, що збільшили допомогу біженцям з нашої країни з 5 до $10 мільйонів.

Нагадаємо, у порту Гамбурга була заарештована яхта Luna, яка належить російському олігарху Фархаду Ахмедову. Вартість судна оцінена в €400 млн.

Прокремлівський мільярдер перебуває в списку санкцій ЄС з початку квітня. Фархад Ахмедов заробив статки на газовому бізнесі. Forbes нещодавно оцінив його статки в €1,4 млрд.

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Теги: США санкції

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