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В Україні різко здешевшав популярний овоч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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В Україні різко здешевшав популярний овоч
В Україні продовжує дешевшати картопля нового врожаю
фото з відкритих джерел

В Україні продовжує дешевшати картопля нового врожаю – за тиждень ціни впали на 10%

В Україні зафіксовано зниження відпускних цін на картоплю врожаю 2025 року. Про це свідчать результати щоденного моніторингу проєкту EastFruit, інформує «Главком».

Станом на середину липня фермери реалізують продукцію за ціною 11-18 грн/кг, що в середньому на 10% дешевше, ніж тиждень тому.

Основним чинником здешевлення експерти називають сприятливі погодні умови та активізація збирання врожаю в більшості регіонів країни. Це призвело до зростання обсягів пропозиції на внутрішньому ринку.

Сезонний фактор також впливає на ціни: пропозиція картоплі збільшується з кожним днем, однак значна частина продукції має низьку якість, що також позначається на формуванні цін.

Для порівняння, в другій половині липня 2024 року ціна картоплі була в середньому на 23% нижчою, ніж зараз. Аналітики не виключають подальшого зниження цін через поступове наповнення ринку новим врожаєм.

До слова, екстремальні погодні умови через глобальну зміну клімату викликають стрибки цін на продукти по всьому світу. Такий висновок міститься у дослідженні Барселонського суперкомп'ютерного центру.

Ціна на оливкову олію в Європі підскочила на 50% минулого року після тривалих посух на півдні Іспанії протягом 2022 та 2023 років.

Нагадаємо, в Україні було вирішено застосувати антидемпінгові заходи щодо імпортованих з Турецької Республіки свіжих огірків та помідорів. 

Вивчивши скарги місцевих товаровиробників, було встановлено, що обсяги демпінгового імпорту свіжих огірків відносно загальних обсягів виробництва зросли на 88,73%, а частка загальних обсягів виробництва свіжих помідорів збільшилася на 26,70%.

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Теги: овочі ціни зниження цін

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