Влада закликала бізнес у Києві зменшити підсвітку реклами

Підприємцям рекомендують вимикати підсвітку або переводити її в економний режим, а лампи розжарювання замінювати на LED

Управління з питань реклами Київської міської державної адміністрації звернулося до суб’єктів господарювання усіх форм власності із проханням мінімізувати використання електроенергії для освітлення вивісок і рекламних засобів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіційний портал Києва.

«Питання раціонального споживання електрики й об’єднання зусиль на всіх рівнях, щоб допомогти нашій енергосистемі, – це наразі пріоритет. І йдеться не лише про економію, а й про солідарну позицію, коли навіть мінімальна й незначна економія від вимкненої підсвітки реклами демонструє спільність дій та зусиль. Це стосується і світлових рекламних конструкцій, і вивісок, які зазвичай працюють упродовж усього дня чи навіть цілодобово. Коли бізнес і мешканці свідомо вимикають таке обладнання або переводять його в економні режими, зменшується пікове навантаження на мережу. У періоди енергетичної нестабільності кожен подібний крок має значення», – зазначила начальниця Управління з питань реклами КМДА Оксана Поліщук.

В Управлінні наполягають на зменшенні використання світлової реклами. А під час роботи вже в штатному режимі просять підприємців замінити лампи розжарювання на енергоощадні світлодіодні LED-лампи для зменшення загального рівня споживання електроенергії.

Нагадаємо, у Києві система зовнішнього освітлення працює з урахуванням режиму енергозбереження. Наразі інтенсивність вуличного освітлення на окремих ділянках зменшили до 30%.

Також у мережі зафіксовано активне поширення дезінформації, яку веде Росія, а також ресурси, замасковані під українські, з маніпуляціями щодо відключень електроенергії в Україні. Центр протидії дезінформації попереджає громадян про маніпулятивні та брехливі тези. Ворожі наративи стверджують, що влада України «несправедливо розподіляє електроенергію», залишаючи східні області без світла, тоді як захід країни, мовляв, не страждає від відключень. Крім того, поширюється інформація про нібито експорт електроенергії в ЄС, що начебто відбувається, поки українці сидять без світла.