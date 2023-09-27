ICC Ukraine оцінила наслідки підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення

Днями стало відомо про намір «Укрзалізниці» переглянути тарифи на вантажні перевезення та збільшити їх на 20%

«Укрзалізниця» повинна провести відкритий діалог з бізнесом

Підвищення тарифу на залізничні вантажні перевезення призведе до здорожчання собівартості української продукції, а відтак – до втрати позицій на міжнародних ринках збуту. Враховуючи, що наразі промисловість і так перебуває у тяжкому економічному стані, чергове підвищення тарифів на перевезення має бути обов’язково обговорене та узгоджене з бізнесом. Про це заявив президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати ICC Ukraine Володимир Щелкунов.

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«ІСС Ukraine в ситуації з тарифами виходить з двох головних речей. Перше: тарифи мають бути обгрунтовані. Друге: якщо можна знайти інший вихід, і не здорожчувати вітчизняну продукцію на іноземних ринках, слід такий шлях шукати», – наголосив Щелкунов.

Він акцентував: «Укрзалізниця» повинна провести відкритий діалог з бізнесом, перш за все тим, який використовує ці послуги природнього монополіста, і пояснити, чому приймається таке рішення. Адже воно торкнеться провідних українских галузей економіки – хімії, металургії, аграрного сектору.

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«Саме ці галузі напряму відчують на собі підвищення тарифів. А це – експортний напрямок. Відповідно – збільшується собівартість продукції, зменшується конкурентноспроможність, ми втрачаємо ринки. Будемо прагматичні: світ допомагає нам у війні, але на ринках не поступиться. Відтак виникне загроза зменшення товарообігу, зменшення надходжень валюти в країну, та зменшення перевезень Укрзалізницею. Тому слід сідати і все обговорювати», – підкреслив Щелкунов.

Він висловив переконання, що у випадку нестачі інвестицій у залізничну інфраструктуру, необхідно активізувати переговори з країнами-партнерами, та залучити цільову допомогу. Наразі ж підвищення тарифів на залізничні перевезення для промисловості – невчасне.

Нагадаємо, днями стало відомо про намір «Укрзалізниці» переглянути тарифи на вантажні перевезення та збільшити їх на 20%. Рік тому, у липні, компанія вже підвищувала тарифи на 70% – це призвело до зростання собівартості української продукції та скорочення обсягів виробництва підприємств.

Раніше голова галузевої ради Федерації металургів України Олена Колесникова заявила, що чергове підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення, яке ініціює Укрзалізниця, спричинить погіршення економічної ситуації, та спровокує бізнес релокувати виробництво у інші країни.