  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Ілон Маск переносить штаб-квартиру Tesla

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Маск не пояснив причин такого рішення - Ілон Маск переносить штаб-квартиру Tesla
    Маск не пояснив причин такого рішення
    Фото з відкритих джерел

    Виторг компанії Маска за другий квартал цього року склав майже $12 млрд

    Американський виробник електромобілів Tesla переносить штаб-квартиру з Каліфорнії у Техас. Про це повідомляє Deutsche Welle

    Офіс компанії переїде в Остін.

    Голова концерну Ілон Маск не пояснив причини цього рішення, однак раніше він висловлював невдоволення закриттями своїх заводів у Каліфорнії через коронавірусні обмеження і погрожував передислокацією штаб-квартири.

    Він також зауважив, що у Техасі вартість життя для співробітників нижча, ніж у Каліфорнії.

    У липні стало відомо, що чистий прибуток Tesla за один квартал вперше перевищив $1 млрд. Суму в $1,14 млрд компанія заробила з 1 квітня по 30 червня.

    Це приблизно у десять разів перевищує прибуток Tesla в другому кварталі минулого року. Виторг компанії за другий квартал цього року подвоївся у порівнянні з аналогічним періодом минулого і склав майже $12 млрд.

    Також нещодавно стало відомо, що оцінка SpaceX Ілона Маска досягла $100 млрд після того, як інвестори оголосили про продаж своїх акцій.

    Нагадаємо, найпопулярніший електромобіль Tesla – седан Model 3 – підготували для українських доріг. Бестселер компанії отримав спеціальний пакет, який так і називається – «погані дороги».

    Читайте також:



    Теги: Tesla Ілон Маск
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ілон Маск переносить штаб-квартиру Tesla