Ілон Маск переносить штаб-квартиру Tesla

Виторг компанії Маска за другий квартал цього року склав майже $12 млрд

Американський виробник електромобілів Tesla переносить штаб-квартиру з Каліфорнії у Техас. Про це повідомляє Deutsche Welle

Офіс компанії переїде в Остін.

Голова концерну Ілон Маск не пояснив причини цього рішення, однак раніше він висловлював невдоволення закриттями своїх заводів у Каліфорнії через коронавірусні обмеження і погрожував передислокацією штаб-квартири.

Він також зауважив, що у Техасі вартість життя для співробітників нижча, ніж у Каліфорнії.

У липні стало відомо, що чистий прибуток Tesla за один квартал вперше перевищив $1 млрд. Суму в $1,14 млрд компанія заробила з 1 квітня по 30 червня.

Це приблизно у десять разів перевищує прибуток Tesla в другому кварталі минулого року. Виторг компанії за другий квартал цього року подвоївся у порівнянні з аналогічним періодом минулого і склав майже $12 млрд.

Також нещодавно стало відомо, що оцінка SpaceX Ілона Маска досягла $100 млрд після того, як інвестори оголосили про продаж своїх акцій.

Нагадаємо, найпопулярніший електромобіль Tesla – седан Model 3 – підготували для українських доріг. Бестселер компанії отримав спеціальний пакет, який так і називається – «погані дороги».

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