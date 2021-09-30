Для українських доріг з’явилася спеціальна версія електромобіля Tesla

Tesla підготувала спеціальну версію свого найпопулярнішого електромобіля Model 3, яка ідеально підійде для українських доріг

Найпопулярніший електромобіль Tesla – седан Model 3 – підготували для українських доріг. Бестселер компанії отримав спеціальний пакет, який так і називається – «погані дороги». Звісно, що «Тесла» готувала його не виключно для України. Але українські покупці мають зрадіти такому нововведенню.

Власне, пакет «погані дороги» було розроблено на прохання індійського представництва, повідомляє видання Autocar. Дороги в Індії не сильно відрізняються від українських. Тоді як Tesla Model 3 були проблеми навіть з подоланням «лежачих поліцейських». В Індії вони особливо високі, і кліренсу седана – 140 мм – просто не вистачає, щоб безпечно подолати таку перешкоду.

В Індії навіть провели тест Model 3 на численних «лежачих поліцейських», і в 160 випадках із 200 електрокар чіпляв їх своїм днищем. Причинами назвали велику колісну базу та малий дорожній просвіт.

У результаті кліренс Model 3 збільшили до 165 мм і переналаштували підвіску седана. Тепер він впевненіше почувається на індійських дорогах. А повнопривідна версія цілком може стати альтернативою деяким кросоверам. Наприклад, у спорідненої Tesla Model Y дорожній просвіт становить 167 мм.

Джерело: Фокус