  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Італія зменшить споживання газу з РФ і на 40% наростить імпорт з Алжиру

    Італія взяла курс на &laquo;дерусифікацію&raquo; імпортованого газу - Італія зменшить споживання газу з РФ і на 40% наростить імпорт з Алжиру
    Італія взяла курс на «дерусифікацію» імпортованого газу
    фото з відкритих джерел

    Рим веде переговори із цілим списком країн у пошуках заміни енергоносіїв

    Італія 11 квітня зробила перший масштабний крок у напрямку зменшення залежності від російського газу – була підписана угода з Алжиром, який збільшить постачання до Італії одразу на 40%. Про це повідомляє Reuters.

    Наразі Італія споживає приблизно 30 млрд кубометрів саме російського газу на рік. Це становить 40% її загального споживання. Алжир посідає друге місце як постачальник блакитного палива. Транс-Середземноморський газогін має щоденну потужність понад 110 млн кубометрів, а завантажений лише на 60 млн кубічних метрів.

    Італійський уряд веде переговори із цілим списком країн, зокрема Конго, Анголою, Азербайджаном і Катаром, у пошуках заміни російському газу. Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі публічно пояснював, що заміна 30-40% поставок з Росії – не проблема. А ось 60%, що лишились – набагато складніше.

    Однак цей рух у напрямку незалежності від російського газу підтримує європейська спільнота в цілому. Європейська комісія запропонувала союзу план, за яким споживання російського блакитного палива має скоротитися на дві третини вже цього року, а до 2027 року припиниться повністю.

    У своїй заяві італійська енергетична група Eni також повідомила, що домовилася з алжирською Sonatrach про поступове збільшення потоків у Транс-Середземноморському газогоні з цього року, що надасть 9 млрд кубометрів додаткового газу на рік до 2023-24 років.

    Нагадаємо, прем’єр Фінляндії сказала, коли країна відмовиться від російського газу.

    Також Польща не продовжуватиме контракти з «Газпромом» - МЗС.

    А ще Естонія вирішила перестати купувати газ у путінського режиму.

    Читайте також:
    Теги: росія окупанти газ війна імпорт Італія Україна уряд окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Італія зменшить споживання газу з РФ і на 40% наростить імпорт з Алжиру