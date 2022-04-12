Італія зменшить споживання газу з РФ і на 40% наростить імпорт з Алжиру

Рим веде переговори із цілим списком країн у пошуках заміни енергоносіїв

Італія 11 квітня зробила перший масштабний крок у напрямку зменшення залежності від російського газу – була підписана угода з Алжиром, який збільшить постачання до Італії одразу на 40%. Про це повідомляє Reuters.

Наразі Італія споживає приблизно 30 млрд кубометрів саме російського газу на рік. Це становить 40% її загального споживання. Алжир посідає друге місце як постачальник блакитного палива. Транс-Середземноморський газогін має щоденну потужність понад 110 млн кубометрів, а завантажений лише на 60 млн кубічних метрів.

Італійський уряд веде переговори із цілим списком країн, зокрема Конго, Анголою, Азербайджаном і Катаром, у пошуках заміни російському газу. Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі публічно пояснював, що заміна 30-40% поставок з Росії – не проблема. А ось 60%, що лишились – набагато складніше.

Однак цей рух у напрямку незалежності від російського газу підтримує європейська спільнота в цілому. Європейська комісія запропонувала союзу план, за яким споживання російського блакитного палива має скоротитися на дві третини вже цього року, а до 2027 року припиниться повністю.

У своїй заяві італійська енергетична група Eni також повідомила, що домовилася з алжирською Sonatrach про поступове збільшення потоків у Транс-Середземноморському газогоні з цього року, що надасть 9 млрд кубометрів додаткового газу на рік до 2023-24 років.

Нагадаємо, прем’єр Фінляндії сказала, коли країна відмовиться від російського газу.

Також Польща не продовжуватиме контракти з «Газпромом» - МЗС.

А ще Естонія вирішила перестати купувати газ у путінського режиму.

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