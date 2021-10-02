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    Економіка та фінанси

    Із початку жовтня зросли тарифи на стаціонарні телефони: наскільки збільшаться платіжки

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    Пакети послуг подорожчають на кілька десятків гривень - Із початку жовтня зросли тарифи на стаціонарні телефони: наскільки збільшаться платіжки
    Пакети послуг подорожчають на кілька десятків гривень
    Фото з відкритих джерел

    Абонплата змінилася у двох пакетах

    Тарифи на стаціонарні телефони зросли з 1 жовтня. У компанії «Укртелеком» оголосили підвищення абонентської плати у двох пакетах: «Домашній базовий» і «Домашній безлімітний». Про це йдеться на офіційному сайті телефонного оператора.

    З 1 жовтня «Укртелеком» встановив такі тарифи:

    Пакет «Домашній базовий» коштує 179 гривень (було 139 гривень) на місяць.

    • Безлімітні дзвінки по місту
    • Міжміський зв'язок і SIP-телефонія – 500 хвилин
    • Дзвінки на мобільні – 300 хвилин

    Пакет «Домашній безлімітний» коштуватиме 189 гривень на місяць

    • Безлімітні міські дзвінки
    • Міжміські дзвінки – 1000 хвилин
    • Дзвінки на мобільні – 1000 хвилин
    • SIP-Телефонія – 500 хвилин

    Чому підвищують тарифи

    Як розповіли представники «Укртелекому» в коментарі для UBR, вартість пакету збільшилася на 40 гривень на місяць, але при цьому додасться кількість безкоштовних хвилин для дзвінків зі стаціонарних телефонів на мобільні.

    «Вартість таких пакетів збільшилася на 40 грн на місяць, при цьому в них додається від 200 до 500 додаткових хвилин для дзвінків на мобільні номери. Фактично, це збільшення розмірів пакетних пропозицій, для якого існують економічне та ринкове обґрунтування», – зазначили в «Укртелекомі».

    Варто відзначити, що для абонентів, які не користуються пакетними пропозиціями, вартість тарифного плану змінюватися не буде. Тариф «Простий мінімальний» обійдеться користувачам в 78,82 гривні на місяць, а тариф «Простий» – у 81,19 гривні на місяць.

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    Теги: тарифи Укртелеком
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    Із початку жовтня зросли тарифи на стаціонарні телефони: наскільки збільшаться платіжки