Через ворожу атаку у Вінницькій області низка поїздів курсуватиме із затримками

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Через ворожу атаку у Вінницькій області низка поїздів курсуватиме із затримками
Через знеструмлення залізничної інфраструктури у Вінницькій області деякі поїзди курсуватимуть із затримками
фото з відкритих джерел

Деякі з рейсів прямуватимуть в обʼїзд пошкодженої ділянки

Через масовану атаку та пошкодження залізничної інфраструктури у Вінницькій області, низка поїздів затримується. Як повідомили залізничники, деякі рейси змінять свій маршрут, а ті, що вже перебувають на ураженій ділянці, рухатимуться під резервними тепловозами, передає «Главком».

Затримки стосуватимуться таких рейсів:

  • №87 Запоріжжя – Ковель;
  • №139 Київ – Камʼянець-Подільський;
  • №77 Одеса – Ковель;
  • №3 Запоріжжя – Ужгород;
  • №47 Запоріжжя – Мукачево;
  • №32 Перемишль – Запоріжжя;
  • №92 Львів – Київ;
  • №52 Львів – Київ.

Залізничники роблять усе можливе, щоб якнайшвидше скоротити час затримок.

Нагадаємо, у Дніпропетровській та Донецькій областях понад 200 тисяч людей потребують евакуації. Це ті люди, які проживають у небезпечних зонах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.

Так, у цьому році з 1 червня до 22 серпня з двох областей вивезли понад 64 тисячі осіб. Водночас досі залишається ті люди, які потребують евакуації, причому серед них багато дітей.

«Ще близько 237 тисяч людей потребують евакуації – це ті люди, які продовжують проживати в небезпечних зонах, серед них – майже 17 200 дітей», – ідеться у повідомленні.

До слова, підтримка «Укрзалізниці» з державного бюджету – це не витрати, а інвестиція у збереження обороноздатності, логістичних ланцюгів, експорту, стабільності ринку праці та економічного відновлення. Тому потрібно створити передбачуваний механізм державної підтримки «Укрзалізниці», і закріпити ці зобов’язання у форматі довгострокового меморандуму між урядом та компанією, кажуть у Федерації роботодавців України (ФРУ).

«ФРУ вітає рішення, яке надасть можливість уряду спрямувати 8 млрд грн на підтримку «Укрзалізниці». Вона сьогодні не просто перевізник, а залізна артерія держави, яка одночасно забезпечує роботу фронту, економіки та виконує важливі соціальні функції. Щодня залізничники під обстрілами доставляють військову техніку, пальне, боєприпаси, гуманітарні вантажі та військовослужбовців. Без цієї роботи неможливо уявити ні оборону, ні стабільність внутрішнього ринку, ні експорт, який формує валютні надходження для держави», – зауважили в ФРУ. 

