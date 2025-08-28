«Укрзалізниця» змінила рух деяких поїздів через пошкодження інфраструктури: перелік

Компанія намагається максимально скоротити час затримки поїздів

«Укрзалізниця» через пошкодження інфраструктури у районі Козятина Вінницької області внесла тимчасові зміни у рух деяких поїздів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Зміни в русі потягів

Поїзди, що курсують у сполученні між Києвом та Львовом через пошкоджену ділянку, тимчасово прямують зміненим маршрутом через станції Коростень – Звягель – Шепетівка – Здолбунів – Львів.

Для пасажирів, які прямували до станцій Хмельницький та Вінниця, на ділянках Шепетівка – Вінниця та Шепетівка – Хмельницький організовано автобусне сполучення. Для пасажирів, які прямують до/з Тернополя (поїзди №21 та № 103), організована пересадка на станції Красне.

Поїзди, які їдуть зі Жмеринського напрямку на Київ та перебувають на ділянці Вінниця – Козятин, приїдуть із затримкою у п’ять та більше годин: №106 Одеса – Київ, №74 Перемишль – Харків, №22/104 Львів – Харків / Краматорськ.

Низка поїздів Інтерсіті+ відправлятимуться із Києва та прямуватимуть із затримкою до двох годин: №743 Київ – Львів; №732 Київ – Запоріжжя; №722 Київ – Харків; №712 Київ – Краматорськ. Міжнародний поїзд №23 Київ – Хелм прямуватиме сьогодні із затримкою в районі шести годин через прогнозоване запізнення зворотного рейсу.

Рух приміських поїздів

Рух поїздів у напрямку Гребінки та Яготина здійснюватиметься зміненим маршрутом. У звʼязку з цим курсуватимемо без посадки/висадки пасажирів по зупинках: Фармацевтична, Лісництво, депо Дарниця. Зокрема, мова про поїзди №6804 Київ – Гребінка, №6806 Київ – Яготин, №6808 Київ-Волинський – Гребінка.

Поїзди, маршрут відправлення або прибуття яких по станції Козятин-1 мають затримки понад дві години. Поїзд №6206 Козятин-1 – Фастів-1 буде тимчасово скасовано в цю добу. Також із затримками від 30 хвилин курсуватимуть поїзди на ділянці Буча – Ірпінь – Біличі.

Оновлено о 9:42

Залізничники оперативно відновили інфраструктуру пошкодженого вузла у Козятині. Тож всі поїзди, що прямуватимуть до Вінниці, Тернополя, Хмельницького, Львова та Одеси будуть прямувати через Козятин без обʼїзду раніше пошкодженої ділянки.

На одній з ділянок регіону поїзди прямуватимуть під резервними тепловозами, оскільки відновлення інфраструктури ще триває. Затримки можна переглянути тут.

До слова, окупаційна армія цією ночі вдарила по парку швидкісних поїздів Інтерсіті+. Внаслідок атаки один поїзд суттєво ушкоджено. Російські пропагандисти почали зловтішатися ураженням.