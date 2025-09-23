«Укрзалізниця» повідомила про затримки поїздів після ворожого обстрілу

Максимальний час затримки потяга перевищує дві години

Російська армія атакувала інфраструктуру Кіровоградської області

Унаслідок ворожого обстрілу та пошкодження інфраструктури в Кіровоградській області декілька поїздів прямують із затримками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Як наголосила пресслужба компанії, затримки стосуються рейсів:

№54 Одеса – Дніпро;

№254 Одеса – Кривий Ріг;

№51 Одеса – Запоріжжя;

№128 Львів – Запоріжжя;

№92 Одеса – Краматорськ.

Слідкувати за часом затримки можна на сайті «Укрзалізниці».

Нагадаємо, вночі російські ударні безпілотники атакували об'єкт інфраструктури в Кіровоградській області. На місці влучання спалахнула пожежа.

Як повідомлялося, з 28 вересня на окремих ділянках Прикарпаття буде проходити ремонт колії та прилеглої залізничної інфраструктури. Внаслідок чого відбудуться тимчасові зміни в маршрутах та розкладі руху низки поїздів.

Раніше «Укрзалізниця» запустила додатковий поїзд №795/796 за маршрутом Кременчук – Київ. Поїзд курсуватиме у вересні та жовтні, зокрема 23, 25, 26, 29, 30 вересня, а також 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13 жовтня.