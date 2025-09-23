Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Укрзалізниця» повідомила про затримки поїздів після ворожого обстрілу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
«Укрзалізниця» повідомила про затримки поїздів після ворожого обстрілу
Максимальний час затримки потяга перевищує дві години
фото з відкритих джерел

Російська армія атакувала інфраструктуру Кіровоградської області

Унаслідок ворожого обстрілу та пошкодження інфраструктури в Кіровоградській області декілька поїздів прямують із затримками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Як наголосила пресслужба компанії, затримки стосуються рейсів:

  • №54 Одеса – Дніпро;
  • №254 Одеса – Кривий Ріг;
  • №51 Одеса – Запоріжжя;
  • №128 Львів – Запоріжжя;
  • №92 Одеса – Краматорськ.

Слідкувати за часом затримки можна на сайті «Укрзалізниці».

Нагадаємо, вночі російські ударні безпілотники атакували об'єкт інфраструктури в Кіровоградській області. На місці влучання спалахнула пожежа.

Як повідомлялося, з 28 вересня на окремих ділянках Прикарпаття буде проходити ремонт колії та прилеглої залізничної інфраструктури. Внаслідок чого відбудуться тимчасові зміни в маршрутах та розкладі руху низки поїздів.

Раніше «Укрзалізниця» запустила додатковий поїзд №795/796 за маршрутом Кременчук – Київ. Поїзд курсуватиме у вересні та жовтні, зокрема 23, 25, 26, 29, 30 вересня, а також 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13 жовтня.

Читайте також:

Теги: Укрзалізниця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський удар забрав життя 18 людей у Києві
Київ: під час нічної атаки загинув 14-річний син працівника «Укрзалізниці»
28 серпня, 16:42
Вантажні перевезення тягнуть збитки «Укрзалізниці»
Війна зацементувала монополію і неефективність залізниці – директор GMK Center
2 вересня, 14:17
Уночі 3 вересня росіяни атакували місто Знам'янка використовуючи 25 дронів «Герань–2»
Атака на українські міста, заяви Трампа та Лаврова: головне за ніч
3 вересня, 05:46
У 2025 році «УЗ» прогнозує збитки у розмірі 17,6 млрд грн, а у 2026 році – 28,6 млрд грн
Збільшення вантажник залізничних тарифів. Глава «Укрметалургпрому» попередив про катастрофу
5 вересня, 13:10
Наразі фахівці вже розпочали відновлювальні роботи
«Укрзалізниця» змінила маршрути низки поїздів через російський обстріл
7 вересня, 09:42
Пожежа на російському НПЗ
Вибухи на Київщині, атака на НПЗ у Росії: головне за ніч
14 вересня, 06:12
«Укрзалізниця» вже повідомляла про зміни в русі
Нічний вибух на Київщині: з’явилися перші кадри з місця події (відео)
14 вересня, 12:06
Станом на 07:00 пошкодження локалізовано, а напругу подано
Через обстріл Полтавщини затримуються декілька поїздів: повний перелік
18 вересня, 07:33
У міжсезоння залізничники традиційно проводять планові ремонтні роботи
«Укрзалізниця» тимчасово змінює рух низки поїздів до Карпат
Вчора, 17:35

Події в Україні

Україну накриє різке похолодання: названо дату
Україну накриє різке похолодання: названо дату
Карта бойових дій в Україні станом на 23 вересня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 23 вересня 2025 року
«Укрзалізниця» повідомила про затримки поїздів після ворожого обстрілу
«Укрзалізниця» повідомила про затримки поїздів після ворожого обстрілу
Втрати ворога станом на 23 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 23 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 вересня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 23 вересня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 23 вересня 2025

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
Сьогодні, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
Вчора, 04:23
Париж розмістив прапори Палестини та Ізраїлю на Ейфелевій вежі (фото)
Вчора, 01:38
Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
20 вересня, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
20 вересня, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua