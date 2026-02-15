Головна Країна Події в Україні
Зеленський різко звернувся до росіян

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Зеленський різко звернувся до росіян
Президент підкреслив, що вважає нелогічним і несправедливим перебування в західних країнах людей, пов’язаних із режимом Путіна
фото: Офіс президента

Президент наголосив, що санкційний тиск залишається недостатнім

Президент України Володимир Зеленський різко висловився щодо росіян, які мають зв’язки з Москвою, але живуть на Заході. Як інформує «Главком», про це він сказав у інтерв’ю Politico.

Президент наголосив, що санкційний тиск проти такого кола осіб залишається недостатнім.

«Ось що я хочу сказати європейцям. Європейці зробили багато, але досі не запровадили санкцій проти російської ядерної енергетики, проти «Росатома», проти конкретних осіб – їхніх родичів і дітей, які живуть у Європі, у США, навчаються в європейських університетах, мають нерухомість у Сполучених Штатах. У них багато нерухомості. Їхні діти й родичі – по всьому світу. Fuck away to Russia. Go home (У*обуйте у Росію. Їдьте додому, – ред.). Ви нікого не поважаєте у Сполучених Штатах. Ви не поважаєте правила. Ви не поважаєте демократію. Ви не поважаєте Україну, Європу й інших. Їдьте додому. Хіба це неправильно?», – сказав Зеленський.

Президент підкреслив, що вважає нелогічним і несправедливим перебування в західних країнах людей, пов’язаних із режимом, який веде агресивну війну проти України, водночас користуючись свободами та перевагами демократичного світу.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що очільник Кремля намагається зруйнувати єдність Євросоюзу зсередини. За словами глави держави, Путін використовує окремих політичних представників для «внутрішніх підривів» Європи, щоб повернути доступ до заморожених активів та позбутися санкцій.

Крім того, Зеленський стверджує, що ідея проведення виборів під час війни майже не має підтримки в українському суспільстві. За його словами, 90% українців проти проведення виборів зараз. 

санкції Європейський Союз росіяни Європа правила президент Володимир Зеленський путін

