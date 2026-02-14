Рубіо в Мюнхені повідомив хороші та погані новини від США

Держсекретар США наголосив на продовженні санкційного тиску, зокрема щодо російської нафти

Державний секретар США Марко Рубіо окреслив поточну ситуацію щодо мирних переговорів та підтримки України. Представник адміністрації Дональда Трампа озвучив як позитивні зрушення, так і тривожні сигнали для Києва. Як інформує «Главком», про це він сказав під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.

За словами американського високопосадовця, дипломатичні зусилля останнього часу принесли певні результати, проте головне питання залишається відкритим. Хорошою новиною Рубіо назвав те, що сторонам вдалося звузити перелік питань, щодо яких раніше був відсутній консенсус. Однак «погана новина» полягає у невизначеності намірів Кремля.

«Залишилося найбільш складне питання – щодо готовності росіян завершувати війну проти України. Ми поки не знаємо, чи вони готові. Вони, звісно, кажуть, що готові. Але ми не знаємо, на яких умовах вони готові завершувати цю війну, і чи ми зможемо знайти такий компроміс, який був би прийнятний і для України», – заявив Марко Рубіо.

Він підкреслив, що Вашингтон продовжуватиме «тестувати бажання Росії» припинити бойові дії.

Держсекретар США наголосив на посиленні економічного тиску на країну-агресорку. Зокрема, Вашингтон ввів додаткові санкції проти російського нафтового сектору та провів успішні переговори з ключовими гравцями глобального Півдня.

«У Нью-Делі пообіцяли припинити купувати нафту Росії», – повідомив Рубіо, додавши, що важливі рішення ухвалили й європейські партнери.

Окрім економічних важелів, США продовжують військову підтримку. За словами Рубіо, активно функціонує програма фінансування PURL, у межах якої американська зброя продається Україні для захисту суверенітету.

Рубіо також повідомив про зміни у форматі діалогу. Минулого тижня вперше у перемовинах взяли участь військові посадовці з обох сторін, що свідчить про певний прогрес. Переговори триватимуть, але вже в іншому складі. Головна мета США – знайти умови, які дозволять Україні існувати і будуть прийняті Росією.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що Сполучені Штати закликатимуть Угорщину та Словаччину не купувати енергоносії РФ.

Нагадаємо, з 13 по 15 лютого Рубіо перебуватиме у Німеччині, де візьме участь у 62-й Мюнхенській безпековій конференції. Потім, з 15 по 16 лютого, держсекретар відвідає Братиславу та Будапешт.

У Братиславі Рубіо зустрінеться з ключовими членами словацького уряду, щоб просунути спільні інтереси в галузі регіональної безпеки, посилити двостороннє співробітництво в галузі ядерної енергетики та диверсифікації енергоносіїв, а також підтримати військову модернізацію Словаччини та її зобов'язання перед НАТО.

У Будапешті держсекретар зустрінеться з ключовими угорськими посадовцями, «щоб посилити наші спільні двосторонні та регіональні інтереси, включаючи нашу прихильність до мирних процесів з метою вирішення глобальних конфліктів та до енергетичного партнерства між США та Угорщиною».